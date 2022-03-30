В Госдуме РФ предложили нанести ядерный удар по Азербайджану (фото, видео)

За призывы к использованию ядерного оружия Генпрокуратура Азербайджана завела дело против депутата Михаила Делягина и объявила его в международный розыск.

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Депутат Государственной Думы РФ от партии "Справедливая Россия — За правду" Михаил Делягин открыто призвал к агрессивной войне против Азербайджана с использованием тактического ядерного оружия. Соответствующее заявление парламентарий сделал в эфире российского телеканала.

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Тактический ядерный удар по Азербайджану — предыстория скандала

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин обвинил Азербайджан в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе после того, как Россия сконцентрировала все свои силы против Украины. Из-за ситуации на Кавказе парламентарий предложил "наказать жестко и однозначно" официальный Баку, говоря в контексте военного удара.

"Это реальная сегодняшняя опасность. И если не наказывать за это жестко и однозначно… Зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? А она крайне уязвима. Если люди не понимают слов — им придется понимать дело. Если мы этого не сделаем (агрессия против Азербайджана — ред.) — нас просто не будет", — подчеркнул Делягин в эфире пропагандистской программы "60 минут".

После эфира Михаил Делягин в своем Telegram-канале начал призывать к военному удару по Азербайджану с использованием тактического ядерного оружия. Парламентарий создал специальное голосование для подписчиков, чтобы они выразили свое мнение о возможной военной агрессии против Баку на фоне действий в Нагорном Карабахе.

31% опрошенных поддержали тактический ядерный удар по Азербайджану, 56% назвали такой вид агрессии недопустимым, а еще 13 высказались, что "из-за критического влияния азербайджанской мафии на власти РФ использование ЯО будет невозможным".

Тактический ядерный удар по Азербайджану — реакция Баку

Генпрокуратура Азербайджана отреагировала на заявления Делягина и завела уголовное дело против депутата Госдумы РФ за призывы к уничтожению энергетической инфраструктуры Баку. Российского парламентария обвиняют сразу по четырем статьям уголовного кодекса: 101.2 (призыв к агрессивной войне), 214.2.3. (терроризм — угроза применения вооружения), 283.2.1 и 283.2.2 (национальная, социальная и религиозная ненависть).

29 марта, по данным генпрокуратуры, Михаил Делягин признан подозреваемым, заочно арестовал и объявлен в международный розыск по линии Интерпола для последующей экстрадиции в Азербайджан.

Напомним, 24 марта Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Нагорном Карабахе. По данным Еревана, азербайджанская армия заняла населенный пункт Фарух, чем нарушила соглашение о прекращении огня. В Азербайджане отреагировали на обвинения Армении и сообщили, что их информация не соответствует действительности.

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе объявили военное положение. Министерство обороны России обратилось к Азербайджану с просьбой отвести свои регулярные войска от населенного пункта Фарух.