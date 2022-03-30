У Держдумі РФ запропонували завдати ядерного удару по Азербайджану (фото, відео)

За заклики до використання ядерної зброї Генпрокуратура Азербайджану завела справу проти депутата Михайла Делягіна та оголосила його в міжнародний розшук.

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Депутат Державної Думи РФ від партії "Справедлива Росія — За правду" Михайло Делягін відкрито закликав до агресивної війни проти Азербайджану з використанням тактичної ядерної зброї. Відповідну заяву парламентарій зробив в ефірі російського телеканалу.

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Тактичний ядерний удар по Азербайджану — передісторія скандалу

Депутат Держдуми РФ Михайло Делягін звинуватив Азербайджан у порушенні перемир'я в Нагірному Карабаху після того, як Росія сконцентрувала всі свої сили проти України. Через ситуацію на Кавказі парламентарій запропонував "покарати жорстко та однозначно" офіційне Баку, говорячи в контексті військового удару.

"Це реальна сьогоднішня небезпека. І якщо не карати за це жорстко й однозначно... Навіщо нам нафтова промисловість Азербайджану? А вона вкрай уразлива. Якщо люди не розуміють слів — їм доведеться розуміти вчинок. Якщо ми цього не зробимо (агресія проти Азербайджану — ред.) — нас просто не буде", — наголосив Делягін в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин".

[ + – ] Депутат Держдуми Михайло Делягін запропонував завдати ядерного удару по Азербайджану

Після ефіру Михайло Делягін у своєму Telegram-каналі почав закликати до військового удару по Азербайджану з використанням тактичної ядерної зброї. Парламентарій створив спеціальне голосування для підписників, щоб вони висловили свою думку про можливу військову агресію проти Баку на тлі подій у Нагірному Карабаху.

31% опитаних підтримали тактичний ядерний удар по Азербайджану, 56% назвали такий вид агресії неприпустимим, а ще 13 висловилися, що "через критичний вплив азербайджанської мафії на владу РФ використання ядерної зброї буде неможливим".

[ + – ] Депутат Держдуми Михайло Делягін запропонував завдати ядерного удару по Азербайджану

Тактичний ядерний удар по Азербайджану — реакція Баку.

Генпрокуратура Азербайджану відреагувала на заяви Делягіна та порушила кримінальну справу проти депутата Держдуми РФ за заклики до знищення енергетичної інфраструктури Баку. Російського парламентаря звинувачують одразу за чотирма статтями кримінального кодексу: 101.2 (заклик до агресивної війни), 214.2.3. (тероризм — загроза застосування зброї), 283.2.1 та 283.2.2 (національна, соціальна та релігійна ненависть).

29 березня, за даними генпрокуратури, Михайла Делягіна визнали підозрюваним, заочно заарештували й оголосили в міжнародний розшук по лінії Інтерполу для подальшої екстрадиції до Азербайджану.

Нагадаємо, 24 березня Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Нагірному Карабаху. За даними Єревана, азербайджанська армія зайняла населений пункт Фарух, чим порушила угоду про припинення вогню. В Азербайджані відреагували на звинувачення Вірменії та повідомили, що їхня інформація не правдива.

Після загострення ситуації в Нагірному Карабаху оголосили воєнний стан. Міністерство оборони Росії звернулося до Азербайджану із проханням відвести свої регулярні війська від населеного пункту Фарух.