Ситуация в Буче: российские оккупанты ищут местную власть, чтобы склонить к сотрудничеству

Традиционно российские военные ищут представителей местных депутатов, чтобы заставить сотрудничать. Угрозы продолжают поступать.

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Уже несколько недель Буча как и вся Бучанская громада , а это 14 населенных пунктов (Киевская обл) оккупированы российскими войсками. За это время было несколько попыток запугать местных депутатов и мэра города, об этом рассказал Фокусу секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

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"Попытки были, причем несколько. Я был в Буче с начала войны и покинул город 12 марта, это было обусловлено тем, что мне и представителям местных властей начали поступать угрозы от оккупантов: "Давайте будем сотрудничать", "Давайте отстраивать инфраструктуру города". Очередная такая попытка была 11 марта, когда оккупанты оцепили Бучанский городской совет, там были наши волонтеры, наши работники. Они зашли с оружием, обыскали помещение, сказали передать местному руководству, чтобы на следующий день сами их нашли, мол, это в наших интересах. Потом они начали ходить по домам работников: к городскому голове, депутатам, ко мне приходили", — рассказывает Шаправский.

Секретарь Бучанского горсовета говорит, что оккупанты ищут представителей местных властей, чтобы склонить к сотрудничеству, либо взять в плен, либо совершить акт расправы. Поэтому было принято решение вывозить всю секретную документацию — гербовую печать, серверные ключи, электронные ключи, все секретные документы, которые могут помочь врагу в достижении его преступных намерений. Также он сообщил, что мэр города Анатолий Федорук не ранен и находится на месте.

"Информация, что он был ранен, поступала, но к счастью, она не соответствовала действительности. 4 марта, когда российские войска вошли в город, мэр поехал за гуманитарной помощью на Дмитровку, и когда возвращался с конвоем автомобилей гуманитарной помощи, по этой колонне оккупанты открыли стрельбу. Значимая часть нашей гумколонны была уничтожена, а мэр был на своем авто и за ним другие вырвались. Те, кто был свидетелем этого, заключили, что он ранен", — рассказывает Шаправский.

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