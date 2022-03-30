Ситуація в Бучі: російські окупанти шукають місцеву владу, щоб схилити до співпраці

Традиційно російські військові шукають представників місцевих депутатів, щоби змусити співпрацювати. Погрози продовжують надходити.

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Вже кілька тижнів Буча, як і вся Бучанська громада, а це 14 населених пунктів (Київська обл.), окуповані російськими військами. За цей час було кілька спроб залякати місцевих депутатів та мера міста, про це розповів Фокусу секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.

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"Спроби були, причому кілька. Я був у Бучі з початку війни й покинув місто 12 березня, це зумовило те, що мені та представникам місцевої влади почали надходити погрози від окупантів: "Даваймо співпрацюватимемо", "Давайте відбудовувати інфраструктуру міста". Чергова така спроба була 11 березня, коли окупанти оточили Бучанську міську раду, там знаходилися наші волонтери, наші працівники... Вони зайшли зі зброєю, обшукали приміщення, сказали передати місцевому керівництву, щоб наступного дня самі їх знайшли, мовляв, це в наших інтересах. Потім вони почали ходити будинками працівників: до міського голови, депутатів, до мене приходили", — розповідає Шаправський.

Секретар Бучанської міськради каже, що окупанти шукають представників місцевої влади, щоб схилити до співпраці, або взяти в полон, або вчинити акт розправи. Тому прийняли рішення вивозити всю секретну документацію — гербовий друк, серверні ключі, електронні ключі, всі секретні документи, які можуть допомогти ворогові досягти його злочинних намірів. Також він повідомив, що мер міста, Анатолій Федорук, не поранений та перебуває на місці.

"Інформація, що його поранили, надходила, але на щастя, вона не правдива. 4 березня, коли російські війська увійшли до міста, мер поїхав за гуманітарною допомогою на Дмитрівку, і коли повертався з конвоєм автомобілів, по ній окупанти відкрили стрілянину. Значну частину нашої гумколони знищили, а мер був на своєму авто і за ним інші вирвалися. Ті, хто був свідком цього, дійшли висновку, що його поранено", — розповідає Шаправський.

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