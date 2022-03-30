В Буче и Бучанской громаде гуманитарная катастрофа, оккупанты не дают зеленый коридор

Практически с первого дня оккупации русские забирали у людей мобильные телефоны и сим-карты, чтобы они не передавали нашим ВСУ место дислокации оккупационных войск вражеской техники.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Главной задачей для оккупантов было оборвать связь с Бучей, и никаких ремонтных работ они не дают проводить, поэтому сейчас ситуация очень сложная рассказывает Фокусу секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Ситуация такова, что разные группы оккупантов контролируют разные микрорайоны. Один район контролировался кадыровцами, другой уже российскими военными, еще один — подразделением ОМОНа или белорусским спецназом, и они между собой имеют очень плохую коммуникацию. Местные жители говорят, что приходят на один российский блокпост и спрашивают, можно ли пройти в другой микрорайон к своим родным. Так сами оккупанты отмечают, что имеют плохую коммуникацию с тем подразделением, которое стоит дальше. Поэтому не факт, что если пропустят здесь, то не начнут стрелять на следующем блокпосту без предупреждения", — рассказывает он.

Секретарь Бучанского горсовета говорит, что уже было несколько зеленых коридоров, начиная с 9-10 марта и до 20-х чисел. Последний коридор был неделю назад, поэтому смогли эвакуировать людей и за одно передать продукты питания и товары первой необходимости.

"Некоторые припасы у людей есть, но мы постоянно подчеркиваем необходимость новых гуманитарных коридоров. Кроме того, мы подчеркиваем, что кроме Бучи в нашу громаду входят и другие населенные пункты — Блиставица, Лубянка, Ворзель. Но сколько раз мы ни пытались — и областные, и государственные власти договориться с оккупантами о том, чтобы организовать зеленые коридоры в эти села, получали категорический отказ, и связь с этими селами практически отсутствовала", — указал Шаправский.

Больше читайте в интервью по этой ссылке.