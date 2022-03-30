У Бучі та Бучанській громаді гуманітарна катастрофа, окупанти не дають зелений коридор
Практично з першого дня окупації росіяни забирали в людей мобільні телефони та сім-карти, щоб вони не передавали нашим ЗСУ місце дислокації окупаційних військ ворожої техніки.
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Головним завданням для окупантів було обірвати зв'язок із Бучею, і жодних ремонтних робіт вони не дають проводити, тому зараз ситуація дуже складна, розповідає Фокусу секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.
"Ситуація така, що різні групи окупантів контролюють різні мікрорайони. Один район контролювали кадировці, інший уже російські військові, ще один — підрозділ ОМОНу або білоруський спецпідрозділ, і вони між собою мають дуже погану комунікацію. Місцеві жителі кажуть, що приходять на один російський блокпост і запитують, чи можна пройти в інший мікрорайон до своїх рідних. Так самі окупанти зазначають, що мають погану комунікацію з тим підрозділом, який стоїть далі. Тому не факт, що якщо пропустять тут, то не почнуть стріляти на іншому блокпості без попередження", — розповідає він.
Секретар Бучанської міськради каже, що вже було кілька зелених коридорів, починаючи з 9-10 березня до 20-х чисел. Останній коридор був тиждень тому, тому змогли евакуювати людей та водночас передати харчі та товари першої необхідності.
"Деякі припаси в людей є, але ми постійно наголошуємо на необхідності нових гуманітарних коридорів. Крім того, ми наголошуємо, що окрім Бучі, до нашої громади входять й інші населені пункти — Блиставиця, Луб'янка, Ворзель. Але скільки разів ми не намагалися — і обласна, і державна влада, домовляючись з окупантами про те, щоб організувати зелені коридори в ці села, отримували категоричну відмову, і зв'язок із цими селами практично відсутній", — зазначив Шаправський.
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