У Бучі та Бучанській громаді гуманітарна катастрофа, окупанти не дають зелений коридор

Практично з першого дня окупації росіяни забирали в людей мобільні телефони та сім-карти, щоб вони не передавали нашим ЗСУ місце дислокації окупаційних військ ворожої техніки.

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Головним завданням для окупантів було обірвати зв'язок із Бучею, і жодних ремонтних робіт вони не дають проводити, тому зараз ситуація дуже складна, розповідає Фокусу секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.

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"Ситуація така, що різні групи окупантів контролюють різні мікрорайони. Один район контролювали кадировці, інший уже російські військові, ще один — підрозділ ОМОНу або білоруський спецпідрозділ, і вони між собою мають дуже погану комунікацію. Місцеві жителі кажуть, що приходять на один російський блокпост і запитують, чи можна пройти в інший мікрорайон до своїх рідних. Так самі окупанти зазначають, що мають погану комунікацію з тим підрозділом, який стоїть далі. Тому не факт, що якщо пропустять тут, то не почнуть стріляти на іншому блокпості без попередження", — розповідає він.

Секретар Бучанської міськради каже, що вже було кілька зелених коридорів, починаючи з 9-10 березня до 20-х чисел. Останній коридор був тиждень тому, тому змогли евакуювати людей та водночас передати харчі та товари першої необхідності.

"Деякі припаси в людей є, але ми постійно наголошуємо на необхідності нових гуманітарних коридорів. Крім того, ми наголошуємо, що окрім Бучі, до нашої громади входять й інші населені пункти — Блиставиця, Луб'янка, Ворзель. Але скільки разів ми не намагалися — і обласна, і державна влада, домовляючись з окупантами про те, щоб організувати зелені коридори в ці села, отримували категоричну відмову, і зв'язок із цими селами практично відсутній", — зазначив Шаправський.

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