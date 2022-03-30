ВС РФ объявили о "режиме тишины" в Мариуполе для эвакуации мирных жителей

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, "режим тишины" начнет действовать с 10 утра. Эвакуация граждан будет осуществляться в Запорожье через Бердянск.

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Российские войска объявили об установлении "режима тишины" и открытии гуманитарного коридора из прифронтового Мариуполя. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который руководит операцией по захвату портового города.

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По его словам, оккупационные войска с 10:00 31 марта объявят "режим тишины" и откроют дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя.

Генерал-полковник Мизинцев также заявил, что эвакуация гражданских лиц будет осуществляться в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске, который также контролируется армией РФ.

"Вооруженные силы России исключительно в гуманных целях с 10:00 31 марта 2022 года объявляют режим тишины и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", — сообщил Мизинцев и предложил представителям ООН или Красного Креста принять участие в "гуманитарной миссии".

Помимо этого, как сообщил командующий операцией блокады Мариуполя, власти Украины якобы не согласовали с Россией ни один из предложенных "зеленых" коридоров для эвакуации мирных жителей.

В ходе брифинга Михаил Мизинцев также признал, что РФ вывозит украинцев из прифронтовых городов на территорию страны-агрессора. По его словам, с начала полномасштабного вторжения оккупанты с подконтрольных Киеву регионов и ОРДЛО "эвакуировали" в Россию свыше 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что осадой и бомбардировками Мариуполя руководит российский генерал-полковник Михаил Мизинцев. По данным Одесской областной военной администрации, глава Наццентра управления обороной РФ отдавал приказ для удара по роддому, драмтеатру и детской больнице в прифронтовом городе. До вторжения в Украину Михаил Мизинцев руководил операцией российских войск в сирийском Алеппо.

29 марта стало известно о том, что топ-соратник Рамзана Кадырова получил ранение при штурме пустого обгоревшего здания в Мариуполе. Экс-офицер МВД Чечни Руслан Геремеев в течение нескольких дней должен быть транспортирован на территорию России.