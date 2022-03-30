ЗС РФ оголосили про "режим тиші" в Маріуполі для евакуації мирних жителів

За словами генерал-полковника Михайла Мізинцева, "режим тиші" почне діяти з 10-ї ранку. Евакуація громадян здійснюватимуть у Запоріжжя через Бердянськ.

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Російські війська оголосили про встановлення "режиму тиші" та відкриття гуманітарного коридору з прифронтового Маріуполя. Про це заявив голова Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізинцев, який керує операцією захоплення портового міста.

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За його словами, окупаційні війська з 10:00 31 березня оголосять "режим тиші" та відкриють додатковий гуманітарний коридор із Маріуполя.

Генерал-полковник Мізинцев також заявив, що евакуацію цивільних осіб здійснюватимуть у Запоріжжя із проміжним пунктом у Бердянську, який також контролює армія РФ.

"Збройні сили Росії тільки з гуманною метою з 10:00 31 березня 2022 року оголошують режим тиші й відкривають додатковий гуманітарний коридор для евакуації мирних жителів та іноземних громадян з Маріуполя до Запоріжжя (з проміжним пунктом у Бердянську)", — повідомив Мізинцев і запропонував представникам ООН або Червоного Хреста взяти участь у "гуманітарній місії".

Крім цього, як повідомив командувач операції блокади Маріуполя, влада України нібито не погодила з Росією жодного із запропонованих "зелених" коридорів для евакуації мирних жителів.

Під час брифінгу Михайло Мізинцев також визнав, що РФ вивозить українців із прифронтових міст на територію країни-агресора. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення окупанти з підконтрольних Києву регіонів та ОРДЛО "евакуювали" до Росії понад 500 тисяч людей.

Раніше повідомляли, що облогою та бомбардуваннями Маріуполя керує російський генерал-полковник Михайло Мізинцев. За даними Одеської обласної військової адміністрації, голова Наццентру управління обороною РФ віддавав наказ для удару по пологовому будинку, драмтеатру та дитячій лікарні у прифронтовому місті. До вторгнення в Україну Михайло Мізинцев керував операцією російських військ у сирійському Алеппо.

29 березня стало відомо про те, що топсоратник Рамзана Кадирова отримав поранення під час штурму порожньої обгорілої будівлі в Маріуполі. Ексофіцера МВС Чечні Руслана Геремєєва протягом кількох днів мають транспортувати на територію Росії.