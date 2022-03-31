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Военный Фокус

Истребители РФ, оснащенные ядерным оружием, нарушили воздушное пространство Швеции (фото)

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Фото: Скриншот | Российские истребители с ядерным оружием вошли в воздушное пространство Швеции

В шведских ВВС не исключают версию о неполадках с навигацией российских самолетов, однако склонны полагать, что такие действия были совершены сознательно.

Два российских истребителя, оснащенные ядерным оружием, нарушили воздушное пространство Швеции в районе острова Готланд, расположенного в акватории Балтийского моря 2 марта. Такие действия были преднамеренно совершены РФ с целью запугать государство. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил шведский телеканал TV4.

По данным журналистов, 2 марта с российской авиабазе в Калининграде вылетели четыре самолета — два штурмовика Су-24, которые сопровождали два истребителя типа Су-27 — последние были оснащены ядерным оружием. Вооруженные силы Швеции отказались комментировать инцидент, однако командующий ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрем заявил, что власти расценивают эти действия как преднамеренные.

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Расположение острова Готланд

"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, особенно если учесть, что (Россия) — воюющая страна… Понятно, что я не могу исключить неполадки навигацией (в самолетах РФ), но все указывает на то, что (нарушение воздушных границ) было преднамеренным", — сказал Эдстрем.

Издание добавило, что нарушение воздушного пространства Швеции продолжалось около минуты. ВВС Швеции развернули два истребителя JAS 39 Gripen, которые могли зафиксировать на фото летательные аппараты РФ — именно тогда было подтверждено, что российские самолеты были оснащены ядерным оружием.

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Истребители

"Это сигнал Швеции о том, что "у нас есть ядерное оружие, и мы могли бы также рассмотреть возможность его применения", — прокомментировал телеканалу инцидент военный эксперт Стефан Ринг.

Напомним, в январе этого года Военно-воздушные силы Швеции перебросили специальное оперативное подразделение на остров Готланд, расположенный в акватории Балтийского моря, в ответ на усиление активности российских войск в регионе.

Ранее мы писали, что Швеция предоставит Украине 5000 единиц противотанкового оружия для обороны в условиях полномасштабного вторжения РФ.