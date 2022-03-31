Винищувачі РФ, оснащені ядерною зброєю, порушили повітряний простір Швеції (фото)

У шведських ВПС не заперечують версію про неполадки з навігацією російських літаків, проте схильні вважати, що такі дії були свідомі.

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Два російські винищувачі, оснащені ядерною зброєю, порушили повітряний простір Швеції в районі острова Готланд, розташованого в акваторії Балтійського моря 2 березня. Такі дії були навмисно вчинені РФ з метою залякати державу. Про це в четвер, 31 березня, повідомив шведський телеканал TV4.

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За даними журналістів, 2 березня з російської авіабази в Калінінграді вилетіли чотири літаки — два штурмовики Су-24, які супроводжували два винищувачі типу Су-27 — останні були оснащені ядерною зброєю. Збройні сили Швеції відмовилися коментувати інцидент, проте командувач ВПС Швеції Карл-Йохан Едстрем заявив, що влада розцінює ці дії як навмисні.

[ + – ] Розташування острова Готланд

"Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо якщо врахувати, що (Росія) — країна, що воює... Зрозуміло, що я не можу заперечити неполадки навігацією (у літаках РФ), але все вказує на те, що (порушення повітряних кордонів) було навмисним", — сказав Едстрем.

Видання додало, що порушення повітряного простору Швеції тривало приблизно хвилину. ВПС Швеції розгорнули два винищувачі JAS 39 Gripen, які могли зафіксувати на фото літальні апарати РФ — саме тоді було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерною зброєю.

[ + – ] Винищувачі

"Це сигнал Швеції про те, що "в нас є ядерна зброя, і ми могли б також розглянути можливість її застосування", — прокоментував телеканалу інцидент військовий експерт Стефан Рінг.

Нагадаємо, у січні цього року Військово-повітряні сили Швеції перекинули спеціальний оперативний підрозділ на острів Готланд, розташований в акваторії Балтійського моря, у відповідь на посилення активності російських військ у регіоні.

Раніше ми писали, що Швеція надасть Україні 5 000 одиниць протитанкової зброї для оборони за умов повномасштабного вторгнення РФ.