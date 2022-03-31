RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

Винищувачі РФ, оснащені ядерною зброєю, порушили повітряний простір Швеції (фото)

1901
готланд, швеція в нато чи ні, швеція нато, швеція на карті світу, швеція, російські винищувачі, jas 39 gripen
Фото: Скріншот | Російські винищувачі з ядерною зброєю увійшли до повітряного простору Швеції

У шведських ВПС не заперечують версію про неполадки з навігацією російських літаків, проте схильні вважати, що такі дії були свідомі.

Два російські винищувачі, оснащені ядерною зброєю, порушили повітряний простір Швеції в районі острова Готланд, розташованого в акваторії Балтійського моря 2 березня. Такі дії були навмисно вчинені РФ з метою залякати державу. Про це в четвер, 31 березня, повідомив шведський телеканал TV4.

За даними журналістів, 2 березня з російської авіабази в Калінінграді вилетіли чотири літаки — два штурмовики Су-24, які супроводжували два винищувачі типу Су-27 — останні були оснащені ядерною зброєю. Збройні сили Швеції відмовилися коментувати інцидент, проте командувач ВПС Швеції Карл-Йохан Едстрем заявив, що влада розцінює ці дії як навмисні.

готланд, швеція в нато чи ні, швеція нато, швеція на карті світу, швеція, російські винищувачі, jas 39 gripen
Розташування острова Готланд

"Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо якщо врахувати, що (Росія) — країна, що воює... Зрозуміло, що я не можу заперечити неполадки навігацією (у літаках РФ), але все вказує на те, що (порушення повітряних кордонів) було навмисним", — сказав Едстрем.

Видання додало, що порушення повітряного простору Швеції тривало приблизно хвилину. ВПС Швеції розгорнули два винищувачі JAS 39 Gripen, які могли зафіксувати на фото літальні апарати РФ — саме тоді було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерною зброєю.

готланд, швеція в нато чи ні, швеція нато, швеція на карті світу, швеція, російські винищувачі, jas 39 gripen
Винищувачі

"Це сигнал Швеції про те, що "в нас є ядерна зброя, і ми могли б також розглянути можливість її застосування", — прокоментував телеканалу інцидент військовий експерт Стефан Рінг.

Нагадаємо, у січні цього року Військово-повітряні сили Швеції перекинули спеціальний оперативний підрозділ на острів Готланд, розташований в акваторії Балтійського моря, у відповідь на посилення активності російських військ у регіоні.

Раніше ми писали, що Швеція надасть Україні 5 000 одиниць протитанкової зброї для оборони за умов повномасштабного вторгнення РФ.