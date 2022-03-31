Российские Telegram-каналы сообщили о сбитии эвакуационных вертолетов под Мариуполем (фото)

Пророссийские боевики "ДНР" утверждали, что на борту вертолета находился замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар. Однако позже оккупанты опровергли свое же заявление о гибели "Калины" под Мариуполем.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские СМИ сообщили об уничтожении двух украинских вертолетов Ми-8 в районе прифронтового Мариуполя. Одним из первых проинформировал Telegram-канал "Смотри".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Сбитие украинских вертолетов под Мариуполем — версия росСМИ

По данным журналистов, украинские вертолеты были уничтожены средствами ПВО недалеко от Мариуполя.

Одна единица авиации упала в районе населенного пункта Рыбацкое, а точное место падения второго и число погибших уточняется. Telegram-канал также опубликовал фото обломков сбитого украинского вертолета Ми-8.

[ + – ] ВС РФ сбили возле Мариуполя два украинских вертолета, — СМИ [ + – ] ВС РФ сбили возле Мариуполя два украинских вертолета, — СМИ [ + – ] ВС РФ сбили возле Мариуполя два украинских вертолета, — СМИ

"Замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов в комментарии Russia Today сообщил, что войскам РФ в районе Мариуполя удалось "ликвидировать" заместителя командира полка спецназначения Нацгвардии "Азов" Святослава Паламара с позывным "Калина". По словам коллаборанта, топ-офицер якобы находился на борту одного из вертолетов Ми-8 ВВС Украины, которые были сбиты средствами ПВО.

Российский Telegram-канал "ОДДР Актуально" также опубликовал фото убитого военнослужащего, которого пытались выдать за "погибшего" заместителя командира "Азова".

Внимание, жестокие кадры! Фото не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, женщинам и людям со слабой психикой!

[ + – ] РосСМИ сообщили о "ликвидации" замкомандира полка "Азов" Святослава Паламара

Через какое-то время "заместитель министра информации ДНР" Даниил Безсонов опроверг свое заявление и сообщил, что на борту сбитого украинского вертолета Ми-8 не было замкомандира полка "Азов" Святослава Паламара. По его словам, на месте крушения было найдено тело другого солдата Национальной гвардии Украины.

Сбитие украинских вертолетов под Мариуполем — версия Украины

Источники Фокуса в силовых ведомствах отмечают, что уже не первый раз из Мариуполя авиацией эвакуируют раненых бойцов. Собеседники также опровергли информацию росСМИ о том, что командиры украинских военных подразделений "спасались бегством" на вертолетах Ми-8.

"Это эвакуационные вертолеты для раненых, это не первый рейс. Хотя россияне заявляли, что на вертолетах сбежали командиры. Раненых уже успешно вывозили неделю минимум. Вертушки только раненых и вывозят, командиры себе такого позволить не могут", — сообщают источники Фокуса.

После публикации информацию о сбитии украинских вертолетов под Мариуполем в Telegram-канале "Азова" появилось свежее обращение бойца "Калины". Заместитель командира полка спецназначения рассказал о ситуации в городе, который находится в полной блокаде и о преступлениях войск РФ на украинских территориях.

[ + – ] РосСМИ сообщили о "ликвидации" замкомандира полка "Азов" Святослава Паламара

По состоянию на 18:00, пресс-службы Национальной гвардии, Генерального штаба ВСУ, Оперативно-тактической группировки "Схід", а также Командования Воздушных сил ВСУ не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможном уничтожении вертолетов Ми-8 под Мариуполем.

Ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко назвал количество оккупантов, которые участвуют в штурме Мариуполя. По словам офицера Национальной гвардии, около 14 тысяч военнослужащих пытаются захватить портовый город.

Также сообщалось, что оккупанты объявили о "режиме тишины" в Мариуполе для эвакуации мирных граждан. По данным командования ВС РФ, прекращения огня должно было начаться с 10:00 31 марта.