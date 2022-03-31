Російські Telegram-канали повідомили про збиття евакуаційних вертольотів під Маріуполем (фото)

Проросійські бойовики "ДНР" стверджували, що на борту вертольота був замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар. Проте пізніше окупанти спростували свою заяву про загибель "Калини" під Маріуполем.

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Російські ЗМІ повідомили про знищення двох українських гелікоптерів Мі-8 у районі прифронтового Маріуполя. Одним з перших поінформував Telegram-канал "Смотри".

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Збиття українських вертольотів під Маріуполем — версія росЗМІ

За даними журналістів, українські гелікоптери були знищені засобами ППО неподалік Маріуполя.

Одна одиниця авіації впала в районі населеного пункту Рибальське, а точне місце падіння другого та кількість загиблих уточнюється. Telegram-канал також опублікував фото уламків збитого українського вертольота Мі-8.

[ + – ] ЗС РФ збили біля Маріуполя два українські вертольоти, — ЗМІ [ + – ] ЗС РФ збили біля Маріуполя два українські вертольоти, — ЗМІ [ + – ] ЗС РФ збили біля Маріуполя два українські вертольоти, — ЗМІ

"Замміністра інформації ДНР" Данило Бессонов у коментарі Russia Today повідомив, що військам РФ у районі Маріуполя вдалося "ліквідувати" заступника командира полку спецпризначення Нацгвардії "Азов" Святослава Паламара з позивним "Калина". За словами колаборанта, топофіцер нібито перебував на борту одного з вертольотів Мі-8 ВПС України, збитих засобами ППО.

Російський Telegram-канал "ОДДР Актуально" також опублікував фото вбитого військовослужбовця, якого намагалися видати за "загиблого" заступника командира "Азова".

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[ + – ] РосЗМІ повідомили про "ліквідацію" замкомандира полку "Азов" Святослава Паламара

Через якийсь час "заступник міністра інформації ДНР" Данило Бессонов спростував свою заяву та повідомив, що на борту збитого українського вертольота Мі-8 не було замкомандира полку "Азов" Святослава Паламара. За його словами, на місці аварії було знайдено тіло іншого солдата Національної гвардії України.

Збиття українських вертольотів під Маріуполем — версія України

Джерела Фокусу в силових відомствах зазначають, що вже не вперше з Маріуполя авіацією евакуювали поранених бійців. Співрозмовники також спростували інформацію росЗМІ про те, що командири українських військових підрозділів рятувалися втечею на вертольотах Мі-8.

"Це евакуаційні гелікоптери для поранених, це не перший рейс. Хоча росіяни заявляли, що на гелікоптерах втекли командири. Поранених уже успішно вивозили тиждень мінімум. Вертушки тільки поранених і вивозять, командири собі такого дозволити не можуть", — повідомляють джерела Фокусу.

Після публікації інформації про збиття українських гелікоптерів під Маріуполем у Telegram-каналі "Азова" з'явилося нове звернення бійця "Калини". Заступник командира полку спецпризначення розповів про ситуацію в місті, яке перебуває в повній блокаді та про злочини військ РФ на українських територіях.

[ + – ] РосЗМІ повідомили про "ліквідацію" замкомандира полку "Азов" Святослава Паламара

Станом на 18:00 пресслужби Національної гвардії, Генерального штабу ЗСУ, Оперативно-тактичного угруповання "Схід", а також Командування Повітряних сил ЗСУ не підтвердили, але й не спростували інформацію про можливе знищення вертольотів Мі-8 під Маріуполем.

Раніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко назвав кількість окупантів, які беруть участь у штурмі Маріуполя. За словами офіцера Національної гвардії, близько 14 тисяч військовослужбовців намагаються захопити портове місто.

Також повідомлялося, що окупанти оголосили про "режим тиші" у Маріуполі для евакуації мирних громадян. За даними командування ЗС РФ, припинення вогню мало розпочатися з 10:00 31 березня.