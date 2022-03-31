Великобритания и союзники поставят в Украину больше вооружения, — СМИ

По словам Министра обороны Британии Бена Воллеса, Украине предоставят артиллерию дальнего действия, боеприпасы и другое зенитное вооружение.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Великобритания и ее союзники договорились отправить в Украину еще больше летального оружия для противодействия российскому вторжению. Ряд стран выступили с новыми идеями или с обещаниями предоставить финансовую помощь Киеву. Об этом сообщает британское издание "Reuters" со ссылкой на Министра обороны Британии Бена Воллеса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, Украине предоставят артиллерию дальнего действия, боеприпасы и другое зенитное вооружение.

"Сегодня в Украину будет поступать больше смертоносной помощи. Ряд стран выступили либо с новыми идеями, либо с большими обещаниями денег", — сказал он.

Напомним, 31 марте в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги, Владимир Путин сказал, что условий для прекращения огня в Украине пока что нет. Драги также добавил, что Россия и Украина просили стать Италию стать одним из гарантов в будущем мирном соглашении.

Ранее, 30 марта премьер Словении заявил, что поддерживает предоставление Украине зенитно-ракетных комплексов С-300. По его словам, именно в противоракетном оружии Киев нуждается больше всего.