Не смог спрогнозировать войну в Украине: глава французской разведки покинул должность

Журналисты подчеркнули, что в то время как британская и американская разведки смогли спрогнозировать российское вторжение, во Франции такой сценарий посчитали маловероятным.

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Глава французской военной разведки генерал Эрик Видо потерял свою должность после того, как не смог предсказать войну России против Украины. Когда американская и британская службы разведки спрогнозировали полномасштабное российское вторжение, французская разведка считала что такие события маловероятными. Об этом сообщает британское издание "BBC".

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Теперь Эрик Видо теряет свой пост спустя семь месяцев работы с формулировками "за недостаточное информирование руководства" и "отсутствие глубокого знания тематики".

В начале марта главнокомандующий вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард признал, что французская разведка не соответствовала уровню разведчиков в США или Великобритании, которые рассказывали информацию о вероятном вторжении с целью давления на президента РФ Владимира Путина.

"Американцы сказали, что русские собираются атаковать, и они были правы. А наша разведка полагала, что цена завоевания Украины была бы чудовищной и что у русских имеются иные возможности свергнуть правительство Владимира Зеленского", — сказал он газете Le Monde.

Непонимание Францией истинных намерений России были еще более неловкими, потому что Эммануэль Макрон общался с Владимиром Путиным перед самим вторжением 24 февраля.

Специалист по разведке профессор Александр Папаэммануэль считает, что промахи допустили все разведывательные службы Франции, поэтому не стоит винить одних лишь военных разведчиков.

Напомним, 31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия проводит перегруппировку войск и готовит новое наступление. По данным западной разведки, российские войска пытаются наладить снабжение и укрепить наступление на Донбасс. Кроме того, давление вражеских войск не ослабевает в Киеве и других городах.

Британская разведка сообщила, что в ближайшие дни в пригородах Киева могут начаться сложные бои. Российские военные продолжают удерживать позиции на востоке и западе к Киеву несмотря на отвод части войск.