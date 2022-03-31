Не зміг спрогнозувати війну в Україні: голова французької розвідки залишив посаду

Журналісти наголосили, що в той час як британська та американська розвідки змогли спрогнозувати російське вторгнення, у Франції такий сценарій вважали малоймовірним.

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Голова французької військової розвідки генерал Ерік Відо втратив посаду після того, як не зміг передбачити війну Росії проти України. Коли американська та британська служби розвідки спрогнозували повномасштабне російське вторгнення, французька розвідка вважала такі події малоймовірними. Про це повідомляє британське видання "BBC".

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Тепер Ерік Відо втрачає свою посаду через сім місяців роботи з формулюваннями "за недостатнє інформування керівництва" та "відсутність глибокого знання тематики".

На початку березня головнокомандувач збройних сил Франції Тьєррі Буркхард визнав, що французька розвідка не відповідала рівню розвідників у США або Великій Британії, які розповідали інформацію про ймовірне вторгнення з метою тиску на президента РФ Володимира Путіна.

"Американці сказали, що росіяни збираються атакувати, і вони мали рацію. А наша розвідка вважала, що ціна завоювання України була б жахливою і що росіяни мають інші можливості повалити уряд Володимира Зеленського", — сказав він газеті Le Monde.

Нерозуміння Францією справжніх намірів Росії були ще незручнішими, тому що Еммануель Макрон спілкувався з Володимиром Путіним перед самим вторгненням 24 лютого.

Фахівець з розвідки, професор Александр Папаеммануель вважає, що промахи допустили всі розвідувальні служби Франції, тому не варто звинувачувати лише військових розвідників.

Нагадаємо, 31 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія проводить перегрупування військ і готує новий наступ. За даними західної розвідки, російські війська намагаються налагодити постачання та зміцнити наступ на Донбас. Крім того, тиск ворожих військ не слабшає в Києві та інших містах.

Британська розвідка повідомила, що найближчими днями в передмісті Києва можуть розпочатися складні бої. Російські військові продовжують утримувати позиції на сході та заході від Києва, попри відведення частини військ.