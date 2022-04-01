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Военный Фокус Российско-украинская война

В Украине завершили доподготовку бойцов РФ, которые будут воевать на нашей стороне (фото)

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легион свобода россии
NLAW

Российские военные получили инструктаж для овладения западным оружием, которое состоит на вооружении ВСУ.

В легионе "Свобода России" завершили трехдневный курс индивидуальной доподготовки военных, которые перешли на сторону Украину. Об этом сообщается в телеграм-канале подразделения.

Указывается, что в ходе курса военные изучали различное вооружение, которое есть на вооружении ВСУ:

  • ПЗРК Stinger
  • гранатомет M72
  • ПТРК NLAW.
обучение россиян

Командиры подразделения легиона были ознакомлены с оперативной обстановкой на фронтах. Отмечается, что от лица командования легиона было выражено мнение, что первый бой должен быть против "цепных собак режима Путина — кадыровцев".

инструктаж рф

Отбирают желающий присоединится к легиону среди военнопленных.

Легион "Свобода России" — это подразделение добровольцев, в который входят граждане РФ. После попадания в плен они решили воевать на стороне Украины против Путина. На данный момент известно, что среди участников подразделения есть как рядовые, так и офицеры.

nlaw

Напомним, Фокус разбирался, кто воюет из иностранцев на стороне Украины в Интернациональном легионе.

Бойцы из Интернационального легиона приступили к выполнению задач 7 марта. В их составе около 20 тысяч бойцов.