В Украине завершили доподготовку бойцов РФ, которые будут воевать на нашей стороне (фото)
Российские военные получили инструктаж для овладения западным оружием, которое состоит на вооружении ВСУ.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В легионе "Свобода России" завершили трехдневный курс индивидуальной доподготовки военных, которые перешли на сторону Украину. Об этом сообщается в телеграм-канале подразделения.
Указывается, что в ходе курса военные изучали различное вооружение, которое есть на вооружении ВСУ:
- ПЗРК Stinger
- гранатомет M72
- ПТРК NLAW.
Командиры подразделения легиона были ознакомлены с оперативной обстановкой на фронтах. Отмечается, что от лица командования легиона было выражено мнение, что первый бой должен быть против "цепных собак режима Путина — кадыровцев".
Отбирают желающий присоединится к легиону среди военнопленных.
Легион "Свобода России" — это подразделение добровольцев, в который входят граждане РФ. После попадания в плен они решили воевать на стороне Украины против Путина. На данный момент известно, что среди участников подразделения есть как рядовые, так и офицеры.
Напомним, Фокус разбирался, кто воюет из иностранцев на стороне Украины в Интернациональном легионе.
Бойцы из Интернационального легиона приступили к выполнению задач 7 марта. В их составе около 20 тысяч бойцов.