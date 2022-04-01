В Україні завершили допідготовку бійців РФ, які воюватимуть на нашому боці (фото)
Російські військові отримали інструктаж для опановування західною зброєю, яка на озброєнні ЗСУ.
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У легіоні "Свобода Росії" завершили триденний курс індивідуальної допідготовки військових, які перейшли на бік України. Про це повідомляють у телеграм-каналі підрозділу.
Вказують, що під час курсу військові вивчали різну зброю, яка є на озброєнні ЗСУ:
- ПЗРК Stinger
- гранатомет M72
- ПТРК NLAW.
Командири підрозділу легіону ознайомлені з оперативною ситуацією на фронтах. Зазначають, що від імені командування легіону висловлено думку, що перший бій має бути проти "ланцюгових собак режиму Путіна — кадировців".
Відбирають охочих приєднатися до легіону серед військовополонених.
Легіон "Свобода Росії" — це підрозділ добровольців, до якого входять громадяни РФ. Після попадання в полон вони вирішили воювати на боці України проти Путіна. Наразі відомо, що серед учасників підрозділу є як рядові, так і офіцери.
Нагадаємо, Фокус розбирався, хто воює з іноземців на боці України в Інтернаціональному легіоні.
Бійці з Міжнародного легіону розпочали виконання завдань 7 березня. В їхньому складі близько 20 тисяч бійців.