В Україні завершили допідготовку бійців РФ, які воюватимуть на нашому боці (фото)

Російські військові отримали інструктаж для опановування західною зброєю, яка на озброєнні ЗСУ.

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У легіоні "Свобода Росії" завершили триденний курс індивідуальної допідготовки військових, які перейшли на бік України. Про це повідомляють у телеграм-каналі підрозділу.

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Вказують, що під час курсу військові вивчали різну зброю, яка є на озброєнні ЗСУ:

ПЗРК Stinger

гранатомет M72

ПТРК NLAW.

Командири підрозділу легіону ознайомлені з оперативною ситуацією на фронтах. Зазначають, що від імені командування легіону висловлено думку, що перший бій має бути проти "ланцюгових собак режиму Путіна — кадировців".

Відбирають охочих приєднатися до легіону серед військовополонених.

Легіон "Свобода Росії" — це підрозділ добровольців, до якого входять громадяни РФ. Після попадання в полон вони вирішили воювати на боці України проти Путіна. Наразі відомо, що серед учасників підрозділу є як рядові, так і офіцери.

Нагадаємо, Фокус розбирався, хто воює з іноземців на боці України в Інтернаціональному легіоні.

Бійці з Міжнародного легіону розпочали виконання завдань 7 березня. В їхньому складі близько 20 тисяч бійців.