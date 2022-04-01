Угроза окружения Киева россиянами отстранена, враг потерял стратегическую позицию, - Бутусов

По словам журналиста, 31 марта наступил переломный момент и глава Кремля Владимир Путин получил стратегическое поражение.

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Угроза окружения Киева российскими войсками отстранена, поскольку враг на 36-й день войны был отброшен с Житомирской трассы. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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"Да, впереди еще много боли, крови, жертв, преданности, пота и слез, и впереди нужно сделать гораздо больше работы, чем мы сделали сейчас. Война будет жестокой и продолжительной. Бои на киевском направлении будут продолжены. Но враг отброшен с Житомирской трассы, и значит – угроза окружения столицы устранена силой украинского оружия", – написал Бутусов.

Теперь Киеву, утверждает журналист, угрожают лишь обстрелы. Еще он отметил, что ВС РФ бросают боевую технику, оружие и трупы солдат.

"Выход россиян на Житомирскую трассу был серьезной угрозой центральной Украине и сковывал основные украинские силы. Но враг за 36 дней понес большие потери от ударов по коммуникациям, прицельного артиллерийского огня, ударов пехоты и бронетехники. И потому упустил возможность удерживать большой плацдарм для наступления и окружения столицы Украины", — отметил Бутусов и добавил, что враг передислоцируется на север, а это значит вероятный отвод сил восточнее Киева.

Устранение угрозы окружения столицы Украины развязывает руки украинскому командованию и позволяет направлять силы на других оперативных направлениях.

Напомним, Москва работает над новой "идеологией" для того, чтобы объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной на фоне провала плана по захвату Киева.

В то же время британская разведка сообщила, что в ближайшие дни в пригородах Киева могут начаться тяжелые бои.