Загроза оточення Києва росіянами усунута, ворог втратив стратегічну позицію, — Бутусов

За словами журналіста, 31 березня настав переломний момент, і глава Кремля Володимир Путін отримав стратегічну поразку.

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Загрозу оточення Києва російськими військами усунено, оскільки ворога на 36-й день війни відкинуто з Житомирської траси. Про це написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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"Так, попереду ще багато болю, крові, жертв, відданості, поту та сліз, і попереду потрібно зробити набагато більше роботи, ніж ми зробили зараз. Війна буде жорстокою та тривалою. Бої на київському напрямку продовжать. Але ворог відкинутий із Житомирської траси, і отже — загрозу оточення столиці усунула сила української зброї", — написав Бутусов.

Наразі Києву, стверджує журналіст, загрожують лише обстріли. Ще він зазначив, що ЗС РФ кидають бойову техніку, зброю та трупи солдатів.

"Вихід росіян на Житомирську трасу був серйозною загрозою для центральної України та сковував основні українські сили. Але ворог за 36 днів зазнав великих втрат від ударів по комунікаціях, прицільного артилерійського вогню, ударів піхоти та бронетехніки. І тому впустив можливість утримувати великий плацдарм для наступу та оточення столиці України", — зазначив Бутусов і додав, що ворог передислокується на північ, а це означає ймовірне відведення сил на схід від Києва.

Усунення загрози оточення столиці України розв'язує руки українському командуванню та дозволяє спрямовувати сили на інші оперативні напрямки.

Нагадаємо, Москва працює над новою "ідеологією" для того, щоб пояснити своїм громадянам "перемир'я" з Україною на тлі провалу плану із захоплення Києва.

Водночас британська розвідка повідомила, що найближчими днями в передмісті Києва можуть розпочатися тяжкі бої.