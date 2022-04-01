Россия вывела средства ПВО и десятки единиц авиации из Беларуси (фото)

По данным аналитиков, за два дня ВКС РФ перебросили от 7 до 20 истребителей и около десятка вертолетов с разных аэродромов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вооруженные силы РФ частично вывели самолеты, вертолеты, а также средства ПВО из Беларуси. Об этом сообщают волонтеры "Беларускі Гаюн" в Telegram, отслеживающие передвижение войск по территории Беларуси.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Указывается, что с 31 марта ВКС РФ начали перебрасывать боевые самолеты из Барановичей на авиабазу Шайковка в РФ (Калужская область). Авторам удалось зафиксировать от 7 до 20 истребителей.

[ + – ] Маршрут переброски истребителей

Кроме истребителей в Беларусь прилетал и улетал пассажирский Ту-154Б.

1 апреля из аэродрома в Мачулищах совершили перелет в Псковскую область 12 вертолетов. Также сообщается, что аэродром Боков покинули все вертолеты, которые там базировались. Среди них Ми-8 и Ми-24.

Также сегодня был зафиксирован вывод трех единиц систем ПВО, однако тип их неизвестен. Они базировали на Лидском аэродроме с момента старта российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022".

Вместе с этим в 15:00 в Гомеле зафиксировали эшелон военной техники, на котором было не менее 11 БМП и БМД.

[ + – ] Маршрут вывода ПВО

Как предполагают на "Милитарном", не исключено, что технику выводят для ее участия в боях на Донбассе.

Напомним, 24 марта спутниковые изображение показали уменьшение количества авиации РФ на аэродромах Беларуси.

Ранее, в Совбезе Беларуси заявляют, что их пытаются втянуть в войну против Украины.