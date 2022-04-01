Росія вивела засоби ППО та десятки одиниць авіації з Білорусі (фото)
За даними аналітиків, за два дні ВКС РФ перекинули від 7 до 20 винищувачів та близько десятка гелікоптерів з різних аеродромів.
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Збройні сили РФ частково вивели літаки, гелікоптери, а також засоби ППО з Білорусі. Про це повідомляють волонтери "Беларускі Гаюн" у Telegram, які відстежують пересування військ територією Білорусі.
Вказується, що з 31 березня ВКС РФ почали перекидати бойові літаки з Барановичів на авіабазу Шайківка до РФ (Калузька область). Авторам удалося зафіксувати від 7 до 20 винищувачів.
Окрім винищувачів до Білорусі прилітав та відлітав пасажирський Ту-154Б.
1 квітня з аеродрому в Мачулищах здійснили переліт до Псковської області 12 вертольотів. Також повідомляється, що аеродром Боков залишили всі гелікоптери, які там базувалися. Серед них Мі-8 та Мі-24.
Також сьогодні було зафіксовано виведення трьох одиниць систем ППО, проте їх тип невідомий. Вони базувалися на Лідському аеродромі з моменту старту російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022".
Водночас о 15:00 у Гомелі зафіксували ешелон військової техніки, в якому було не менше 11 БМП та БМД.
Як припускають на "Мілітарному", не виключено, що техніку виводять для її участі у боях на Донбасі.
Нагадаємо, 24 березня супутникові зображення показали зменшення кількості авіації РФ на аеродромах Білорусі.
Раніше в Раді безпеки Білорусі заявляли, що їх намагаються втягнути у війну проти України.