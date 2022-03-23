"Нас намагаються втягнути": в Раді безпеки Білорусі заперечують плани вторгнення в Україну

Держсекретар Олександр Вольфович запевнив, що сили республіки готові захищати країну лише на своїй території.

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович запевнив, що Збройні сили республіки не мають наміру приєднуватися до російського вторгнення в Україну. Про це він сказав в ефірі білоруського каналу СТВ, повідомляє "Інтерфакс".

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За словами Вольфовича, керівництво Білорусі не допустить "втягування" її "у якісь воєнні конфлікти", а Збройні сили республіки готові захистити країну, але "тільки на території своєї країни".

"Про це говорив президент (Олександр Лукашенко), і я вам офіційно заявляю... Ми дуже не хочемо і шкодуємо про те, що відбувається сьогодні на території нашої сусідської, братської країни — України. Ми не маємо права цього допустити... Нас намагаються втягнути, намагаються втягнути нашу країну в ці воєнні дії. Білорусь ніколи не мала агресивних цілей. Завжди була майданчиком миру і добра", — заявив держсекретар білоруського Радбезу.

Нагадаємо, у вівторок, 22 березня, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун повідомив, що ймовірність вторгнення Білорусі в Україну є високою і 5 тисяч військових уже готові перетнути кордон у будь-який момент. За даними співробітника української спецслужби, керівник Радбезу Білорусі Вольфович знаходиться "під оперативним управлінням Росії". Також Ягун додав, що війська республіки можуть атакувати Волинську область.

Того ж дня пресслужба Міністерства оборони Білорусі повідомила, що десантників 38-ї Брестської десантно-штурмової бригади відвели від кордону з Україною та повернули до пункту постійної дислокації.