"Нас пытаются втянуть": в Совбезе Беларуси отрицают планы вторжения в Украину

Госсекретарь Александр Вольфович заверил, что силы республики готовы защищать страну только на своей территории.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заверил, что Вооруженные силы республики не намерены присоединяться к российскому вторжению в Украину. Об этом он сказал в эфире белорусского канала СТВ, передает "Интерфакс".

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По словам Вольфовича, руководство Беларуси не допустит "втягивания" ее "в какие-то военные конфликты", а Вооруженные силы республики готовы защитить страну, но "только на территории своей страны".

"Об этом говорил президент (Александр Лукашенко), и я вам официально заявляю… Мы очень не хотим и сожалеем о том, что происходит сегодня на территории нашей соседской, братской страны — Украины. Мы не имеем права этого допустить… Нас пытаются втянуть, пытаются втянуть нашу страну в эти военные действия. Беларусь никогда не преследовала агрессивных целей. Всегда была площадкой мира и добра", — заявил госсекретарь белорусского Совбеза.

Напомним, во вторник, 22 марта, генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун сообщил, что вероятность вторжения Беларуси в Украину является высокой и 5 тысяч военных уже готовы пересечь границу в любой момент. По данным сотрудника украинской спецслужбы руководитель Совбеза Беларуси Вольфович находится "под оперативным управлением России". Также Ягун добавил, что войска республики могут атаковать Волынскую область.

В тот же день пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила, что десантники 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады были отведены от границы с Украиной и вернулись в пункт постоянной дислокации.