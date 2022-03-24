На аеродромах Білорусі зменшилася кількість російської авіації (супутникові фото)
Порівняно з більш ранніми знімками, кількість бойових гелікоптерів на базі з 65 одиниць зменшилася до 43.
Компанія ImageSat International опублікувала нові супутникові знімки з військового аеродрому в Лунинці, Барановичах і Мозирі.
На супутникових знімках від 22 березня видно, що на авіабазах поменшало вертольотів. Зокрема, на аеродромі Боків у Мозирі стоїть 43 бойові вертольоти. Раніше на базі було 65 одиниць авіації.
На аеродромі в Барановичах також поменшало авіації. Проте літаки далекої радіолокаційної розвідки А-50 все ще розташовані на базі.
У Лунинці на аеродромі фіксуються штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 ВКС Росії. Поряд із аеродромом видно зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400.
Зазначимо, що за останніми даними Генштабу, українські військові знищили 108 літаків і 124 вертольоти.
Нагадаємо, у Радбезі Білорусі заявляють, що їх намагаються втягнути у війну проти України. У ЗСУ опублікували перехоплення переговорів білоруських військових. Вони кажуть, що мають намір припинити виконувати накази командування одразу після переходу кордону та здаватися в полон.