На аеродромах Білорусі зменшилася кількість російської авіації (супутникові фото)

Порівняно з більш ранніми знімками, кількість бойових гелікоптерів на базі з 65 одиниць зменшилася до 43.

Компанія ImageSat International опублікувала нові супутникові знімки з військового аеродрому в Лунинці, Барановичах і Мозирі.

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На супутникових знімках від 22 березня видно, що на авіабазах поменшало вертольотів. Зокрема, на аеродромі Боків у Мозирі стоїть 43 бойові вертольоти. Раніше на базі було 65 одиниць авіації.

На аеродромі в Барановичах також поменшало авіації. Проте літаки далекої радіолокаційної розвідки А-50 все ще розташовані на базі.

[ + – ] Літаки А-50

У Лунинці на аеродромі фіксуються штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 ВКС Росії. Поряд із аеродромом видно зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400.

[ + – ] Літаки та ЗРК на аеродромі в Лунинцях

Зазначимо, що за останніми даними Генштабу, українські військові знищили 108 літаків і 124 вертольоти.

Нагадаємо, у Радбезі Білорусі заявляють, що їх намагаються втягнути у війну проти України. У ЗСУ опублікували перехоплення переговорів білоруських військових. Вони кажуть, що мають намір припинити виконувати накази командування одразу після переходу кордону та здаватися в полон.