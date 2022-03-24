На аэродромах Беларуси поубавилось количество российской авиации (спутниковые фото)

По сравнению с более ранними снимками, количество боевых вертолетов на базе с 65 единиц уменьшилось до 43.

Компания ImageSat International опубликовала новые спутниковые снимки с военного аэродрома в Лунинце, Барановичах и Мозыре.

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На спутниковых снимках от 22 марта видно, что на авиабазах стало меньше вертолетов. В частности, на аэродроме Боков в Мозыре стоит 43 боевых вертолета. Ранее на базе находилось 65 единиц авиации.

На аэродроме в Барановичах также стало меньше авиации. Однако самолеты дальней радиолокационной разведки А-50 все еще находятся на базе.

[ + – ] Самолеты А-50

В Лунинце на аэродроме фиксируются штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 ВКС России. Рядом с аэродромом видны зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

[ + – ] Самолеты и ЗРК на аэродроме в Лунинцах

Отметим, что по последним данным Генштаба, украинские военные уничтожили 108 самолетов и 124 вертолета.

Напомним, в Совбезе Беларуси заявляют, что их пытаются втянуть в войну против Украины. В ВСУ опубликовали перехват переговоров белорусских военных. Они говорят, что намерены прекратят выполнять приказы командования сразу после перехода границы и сдаваться в плен.