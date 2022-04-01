Путин знает, что его главные советники врут ему, — экс-командующий НАТО

Уэсли Кларк считает, что в российской системе врать друг другу является нормой, которая существует с советских времен.

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Президенту России Владимиру Путину известно, что его главные советники скрывают информацию о провалах российской армии в войне против Украины, больших потерях среди ее военнослужащих и влиянии санкций Запада на российскую экономику. Путину это может не нравится, но в их системе врут все — верхи низам, а низы верхам. Об этом рассказал бывший командующий НАТО генерал Уэсли Кларк в интервью американскому каналу "CNN".

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"Путин знает, что ему лгут, поэтому он дает оценки. Он примиряется с этим.", — сказал он.

Уэсли Кларк считает, что российская система вынуждает военачальников и советников президента лгать о войне. По его словам, они лгут друг другу и Владимиру Путину, потому что опасаются быть убитыми, если скажут правду. Он добавил, что в российской армии это нормально, этому учат солдат, а само явление родом из советских времен.

"Потому что, если ты скажешь правду и это не сработает, тебя расстреляют первым… Они умеют обращаться друг с другом, так что не стоит делать из этого большое дело. Для нас это шок, а для них нет, и Путин это знает. Он пришел к вершине, обманывая людей, он знает, как работает система".

Напомним, 31 марта Джо Байден заявил, что в вопросе дезинформации президента РФ могут быть несколько факторов. Американский президент предполагает, что Путин самоизолировался, а из-за провала "спецоперации" в Украине были уволены и отправлены под домашний арест несколько советников.

Ранее, 30 марта один из американских чиновников рассказал журналистам, что Путин не знает о реальном положении дел на фронте. По его словам, советники дезинформируют его и не предоставляют ему правдивой информации о провалах российских войск в Украине, а также реальных дел в экономике России после санкций.