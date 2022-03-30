Путин не знает о реальном положении дел на фронте: советники боятся сказать ему правду, — NBC

Один из американских чиновников сообщил журналистам, что президент РФ не обладает информацией о неудачах своих вооруженных сил в Украине и проблемах в экономике.

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Советники президента РФ Владимира Путина дезинформируют его, не предоставляя главе государства правдивой информации о неудачах Вооруженных сил России в Украине, а также о реальном положении дел в экономике страны после санкций. Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на анонимного американского чиновника.

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Чиновник указал, что лидер РФ даже не знал, что в войне против Украины задействованы солдаты-срочники, и это может свидетельствовать о "явном сбое в потоке точной информации президенту России".

"Мы считаем, что Путина дезинформируют его советники о том, как плохо работают российские вооруженные силы и как российская экономика страдает от санкций, потому что его старшие советники слишком боятся сказать ему правду", — сказал собеседник журналистов.

Издание также отметило, что американские власти решили поделиться такой информацией спустя несколько недель заявлений со стороны официальных лиц США по поводу сильной изоляции Путина.

"(Президент РФ изолируется) даже от своих собственных главных советников, хотя никаких доказательств этому предоставлено не было", — говорится в публикации

Напомним, 29 марта по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле стороны заявили о возможности встречи президентов двух стран — Путина и Владимира Зеленского. По словам главы украинской делегации Давида Арахамии, для организации такой встречи уже наработано "достаточно материала", а его российский коллега Владимир Мединский допустил, что такое мероприятие может пройти одновременно с подписанием будущего мирного договора министрами иностранных дел Украины и России.

Также мы писали, что в Кремле, на фоне критики со стороны россиян решения Минобороны РФ о снижении интенсивности боев на Киевском и Черниговском направлениях, призвали общественность воздержаться от "эмоций" по этому поводу.