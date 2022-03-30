Путін не знає про реальний стан справ на фронті: радники бояться сказати йому правду, — NBC

Один із американських чиновників повідомив журналістам, що президент РФ не володіє інформацією про невдачі своїх збройних сил в Україні та проблеми в економіці.

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Радники президента РФ Володимира Путіна дезінформують його, не надаючи главі держави правдиву інформацію про невдачі Збройних сил Росії в Україні, а також реальний стан справ в економіці країни після санкцій. Про це повідомляє видання NBC News із посиланням на анонімного американського чиновника.

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Чиновник зазначив, що лідер РФ навіть не знав, що у війні проти України задіяні солдати-строковики, і це може свідчити про "явний збій у потоці точної інформації президенту Росії".

"Ми вважаємо, що Путіна дезінформують його радники про те, як погано працюють російські збройні сили та як російська економіка страждає від санкцій, тому що його старші радники надто бояться сказати йому правду", — сказав співрозмовник журналістів.

Видання також зазначило, що американська влада вирішила поділитися такою інформацією через кілька тижнів заяв із боку офіційних осіб США щодо сильної ізоляції Путіна.

"(Президент РФ ізолюється) навіть від своїх власних головних радників, хоча жодних доказів цьому надано не було", — йдеться в публікації

Нагадаємо, 29 березня за підсумками переговорів російської та української делегацій у Стамбулі сторони заявили про можливість зустрічі президентів двох країн – Путіна та Володимира Зеленського. За словами голови української делегації Давида Арахамії, для організації такої зустрічі вже напрацьовано "достатньо матеріалу", а його російський колега Володимир Мединський припустив, що такий захід може пройти одночасно з підписанням майбутнього мирного договору міністрами закордонних справ України та Росії.

Також ми писали, що в Кремлі на тлі критики з боку росіян рішення Міноборони РФ про зниження інтенсивності боїв на Київському та Чернігівському напрямах закликали громадськість утриматися від "емоцій" із цього приводу.