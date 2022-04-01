Путін знає, що його головні радники брешуть йому — екскомандувач НАТО

Веслі Кларк вважає, що в російській системі брехати один одному є нормою, яка існує з радянських часів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президенту Росії Володимиру Путіну відомо, що його головні радники приховують інформацію про провали російської армії у війні проти України, великі втрати серед її військовослужбовців та вплив санкцій Заходу на російську економіку. Путіну це може не подобається, але в їхній системі брешуть всі — верхи низам, а низи верхам. Про це розповів колишній командувач НАТО генерал Веслі Кларк в інтерв'ю американському каналу CNN.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Путін знає, що йому брешуть, тому він дає оцінки. Він примиряється з цим", — сказав він.

Веслі Кларк вважає, що російська система змушує воєначальників та радників президента брехати про війну. За його словами, вони брешуть один одному та Володимиру Путіну, бо побоюються бути вбитими, якщо скажуть правду. Він додав, що у російській армії це нормально, цьому навчають солдатів, а саме явище родом із радянських часів.

"Бо якщо ти скажеш правду і це не спрацює, тебе розстріляють першим... Вони вміють поводитися один з одним, так що не варто робити з цього велику справу. Для нас це шок, а для них ні, і Путін це знає. Він прийшов до вершини, обманюючи людей, знає, як працює система" .

Нагадаємо, 31 березня Джо Байден заявив, що у питанні дезінформації президента РФ може бути кілька факторів. Американський президент припускає, що Путін самоізолювався, а через провал "спецоперації" в Україні було звільнено і відправлено під домашній арешт кілька радників.

Раніше, 30 березня один із американських чиновників розповів журналістам, що Путін не знає про реальний стан справ на фронті. За його словами, радники дезінформують його та не надають йому правдивої інформації про провали російських військ в Україні, а також реальні справи в економіці Росії після санкцій.