Путін міг самоізолюватись після початку війни в Україні, — Байден (відео)
За словами президента США, через невиконання військових цілей в Україні Путін міг звільнити та відправити під домашній арешт кількох своїх радників.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський президент Володимир Путін міг самоізолюватись. Про це під час брифінгу, що проходив 31 березня, повідомив американський лідер Джо Байден.
Один із присутніх журналістів поцікавився, чому Володимира Путіна погано інформують про перебіг повномасштабної війни, яку в Україні розв'язала Росія.
За словами Джо Байдена, у питанні дезінформації президента РФ може бути кілька точок зору. Глава Білого дому припустив, що Путін самоізолювався, а через провал російських військ в Україні було звільнено та відправлено під домашній арешт кількох президентських радників.
"Але я не можу сказати, що це достовірна інформація, у нас поки що точних доказів немає", — додав Джо Байден і закликав журналістів наразі не надавати великого значення тому, що Володимир Путін міг самоізолюватися.
Раніше Фокус у своїй статті розбирався, до чого може призвести параноя Володимира Путіна, який після повномасштабного вторгнення в Україну ізолювався та перебуває в бункері на Уралі.
Про життя президента Росії Володимира Путіна в бункері також розповідав директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. За словами експерта, глава Кремля побоюється фізичної ліквідації, через що після початку війни перебрався у секретний об'єкт, що розташований на Уралі.
Журналіст Bellingcat Христо Грозєв також стверджував, що в секретному бункері на Уралі також ховається міністр оборони РФ Сергій Шойгу.