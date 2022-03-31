Путін міг самоізолюватись після початку війни в Україні, — Байден (відео)

За словами президента США, через невиконання військових цілей в Україні Путін міг звільнити та відправити під домашній арешт кількох своїх радників.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський президент Володимир Путін міг самоізолюватись. Про це під час брифінгу, що проходив 31 березня, повідомив американський лідер Джо Байден.

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Один із присутніх журналістів поцікавився, чому Володимира Путіна погано інформують про перебіг повномасштабної війни, яку в Україні розв'язала Росія.

За словами Джо Байдена, у питанні дезінформації президента РФ може бути кілька точок зору. Глава Білого дому припустив, що Путін самоізолювався, а через провал російських військ в Україні було звільнено та відправлено під домашній арешт кількох президентських радників.

"Але я не можу сказати, що це достовірна інформація, у нас поки що точних доказів немає", — додав Джо Байден і закликав журналістів наразі не надавати великого значення тому, що Володимир Путін міг самоізолюватися.

[ + – ] Президент США Джо Байден припустив, що Путін міг самоізолюватися

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, до чого може призвести параноя Володимира Путіна, який після повномасштабного вторгнення в Україну ізолювався та перебуває в бункері на Уралі.

Про життя президента Росії Володимира Путіна в бункері також розповідав директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. За словами експерта, глава Кремля побоюється фізичної ліквідації, через що після початку війни перебрався у секретний об'єкт, що розташований на Уралі.

Журналіст Bellingcat Христо Грозєв також стверджував, що в секретному бункері на Уралі також ховається міністр оборони РФ Сергій Шойгу.