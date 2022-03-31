Путин мог самоизолироваться после начала войны в Украине, — Байден (видео)

По словам президента США, из-за невыполнения военных целей в Украине Путин мог уволить и отправить под домашний арест несколько своих советников.

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После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российский президент Владимир Путин мог самоизолироваться. Об этом в ходе брифинга, который проходил 31 марта, сообщил американский лидер Джо Байден.

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Один из присутствующих журналистов поинтересовался, почему Владимира Путина плохо информируют о ходе полномасштабной войны, которую в Украине развязала Россия.

По словам Джо Байдена, в вопросе дезинформации президента РФ могут быть несколько точек зрения. Глава Белого дома предположил, что Путин самоизолировался, а из-за провала российских войск в Украине были уволены и отправлены под домашний арест несколько президентских советников.

"Но я не могу сказать, что это достоверная информация, у нас пока точных доказательств нет", — добавил Джо Байден и призвал журналистов на данный момент не предавать большое значение тому, что Владимир Путин мог самоизолироваться.

[ + – ] Президент США Джо Байден допустил, что Путин мог самоизолироваться

Ранее Фокус в своей статье разбирался, к чему может привести паранойя Владимира Путина, который после полномасштабного вторжения в Украину изолировался и находится в бункере на Урале.

О жизни президента России Владимира Путина в бункере также рассказывал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. По словам эксперта, глава Кремля опасается физической ликвидации, из-за чего после начала войны перебрался в секретный объект, который расположен на Урале.

Журналист Bellingcat Христо Грозев также утверждал, что в секретном бункере на Урале также прячется министр обороны РФ Сергей Шойгу.