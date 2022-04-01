Был забит игрушками: бойцы ВСУ показали захваченный БТР оккупантов (видео)

В брошенной технике украинские бойцы также нашли удочки, сковородку и украинские купоны, вышедшие из оборота еще в 90-х годах прошлого века.

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Российские военные покинули свою военную технику перед тем, как покинуть ранее занятые позиции в селе Новая Басань Черниговской области. Вооруженные силы Украины обнаружили, что захватчики занимались мародерством и пытались увести с собой награбленные вещи. Соответсвующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Live".

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Украинские военные нашли в покинутом БТР посуду, детские игрушки, велосипеды, удочки, а также украинские купоны, которые вышли из оборота еще в 90-х годах прошлого века. Солдаты рассказали, что вражеские войска ограбили местные магазины и пытались привести с собой подарки своим семьям

"Хит — сковородка "Tefal". У них, наверное, таких уже не будут продавать", — подозревает боец ВСУ.

Поселок был освобожден украинскими защитниками 1 апреля. Местные жители с радостью встречали бойцов, а некоторые приглашали на ужин.

Напомним, 1 марта группировка войск "Юг" сообщила, что за несколько дней украинские военные смогли освободить десятки населенных пунктов в Черниговской, Киевской и Херсонской областях. В Черниговской области уже 11 поселков перешли под контроль украинской армии, однако там остается много заминированных мест.

Ранее, 31 марта командование ДШВ рассказало, что вооруженные силы Украины начали развивать контрнаступление на Запорожском направлении. Там украинские бойцы освободили 4 населенных пункта.