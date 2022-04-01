Був забитий іграшками: бійці ЗСУ показали захоплений БТР окупантів (відео)

У покинутій техніці українські бійці також знайшли вудки, сковорідку та українські купони, що вийшли з обігу ще у 90-х роках минулого століття.

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Російські військові покинули свою військову техніку перед тим, як залишити раніше зайняті позиції у селі Нова Басань Чернігівської області. Збройні Сили України виявили, що загарбники займалися мародерством та намагалися забрати із собою награбовані речі. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Live.

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Українські військові знайшли в покинутому БТР посуд, дитячі іграшки, велосипеди, вудки, а також українські купони, що вийшли з обігу ще у 90-х роках минулого століття. Солдати розповіли, що ворожі війська пограбували місцеві магазини та намагалися привести із собою подарунки своїм сім'ям.

"Хіт — сковорідка "Tefal". У них, мабуть, таких уже не будуть продавати", — підозрює боєць ЗСУ.

Селище було звільнено українськими захисниками 1 квітня. Місцеві жителі з радістю зустрічали бійців, а дехто запрошував на вечерю.

Нагадаємо, 1 березня угруповання військ "Південь" повідомило, що за кілька днів українські військові змогли звільнити десятки населених пунктів у Чернігівській, Київській та Херсонській областях. На Чернігівщині вже 11 селищ перейшли під контроль української армії, проте там залишається багато замінованих місць.

Раніше, 31 березня, командування ДШВ розповіло, що Збройні Сили України почали розвивати контрнаступ на Запорізькому напрямку. Там українські бійці звільнили 4 населені пункти.