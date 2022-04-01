Появились новые кадры уничтоженного Ан-225 "Мрия" на аэродроме Гостомеля (фото, видео)

Самый большой в мире транспортный самолет находился под навесом, который не спас Ан-225 "Мрия" от российских снарядов.

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Журналисты запустили дрон над аэродромом в Гостомеле и засняли последствия массированных обстрелов со стороны войск РФ. Видеоролик был опубликован на Youtube-канале документального проекта "BABYLON’13".

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Как известно, транспортный аэродром в Гостомеле, который был освобожден подразделениями ВСУ, использовался компанией "Авиалинии Антонова" в качестве свой базы.

На территории стратегического объекта также был расположен самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия". Авторы проекта "BABYLON’13" запустили дрон над аэродромом и засняли последствия массированных обстрелов со стороны ВС РФ. На ролике можно увидеть следы "прилетов" многочисленных снарядов, из-за которых также был уничтожен Ан-225 "Мрия".

Беспилотник также пролетел над навесом, под котором находился самый большой в мире транспортный самолет. Снаряды пробили крышу эллинга, повредили "Мрию", в результате чего Ан-225 загорелся.

[ + – ] Кадры уничтоженного Ан-225 "Мрия" на аэродроме Гостомеля

Кадры с транспортного аэродрома в Гостомеле также опубликовали российские Telegram-каналы. На территории стратегического объекта, помимо уничтоженного Ан-225 "Мрия", можно увидеть еще несколько сгоревших единиц военной техники.

[ + – ] Уничтоженный ВС РФ самолет Ан-225 "Мрия" [ + – ] Уничтоженный ВС РФ самолет Ан-225 "Мрия" [ + – ] Уничтоженный ВС РФ самолет Ан-225 "Мрия" [ + – ] Уничтоженный ВС РФ самолет Ан-225 "Мрия"

Напомним, информация об уничтожении Ан-225 "Мрия" появилась 27 февраля. По данным "Укроборонпрома", самый большой в мире транспортный самолет был обстрелян российскими войсками на территории аэродрома Гостомеля.

Позже украинский летчик Дмитрий Антонов утверждал, что "Укроборонпром" мог спасти Ан-225 "Мрия". По словам командира экипажа, транспортный самолет могли перегнать с аэродрома Гостомеля в безопасное место еще до начала полномасштабной войны.