З'явилися нові кадри знищеного Ан-225 "Мрія" на аеродромі Гостомеля (фото, відео)

Найбільший у світі транспортний літак був під навісом, який не врятував Ан-225 "Мрія" від російських снарядів.

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Журналісти запустили дрон над аеродромом у Гостомелі та зняли наслідки масованих обстрілів з боку військ РФ. Відеоролик було опубліковано на Youtube-каналі документального проєкту "BABYLON'13".

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Як відомо, транспортний аеродром у Гостомелі, який був звільнений підрозділами ЗСУ, використовувався компанією "Авіалінії Антонова" у ролі своєї бази.

На території стратегічного об'єкта також був розташований найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Автори проєкту "BABYLON'13" запустили дрон над аеродромом та зняли наслідки масованих обстрілів з боку ЗС РФ. На ролику можна побачити сліди "прильотів" численних снарядів, через які також було знищено Ан-225 "Мрія".

Безпілотник також пролетів над навісом, під яким був найбільший у світі транспортний літак. Снаряди пробили дах елінгу, пошкодили "Мрію", внаслідок чого Ан-225 спалахнув.

[ + – ] Кадри знищеного Ан-225 "Мрія" на аеродромі Гостомеля

Кадри з транспортного аеродрому в Гостомелі також опублікували російські Telegram-канали. На території стратегічного об'єкта, крім знищеного Ан-225 "Мрія", можна побачити ще кілька одиниць військової техніки, що згоріли.

[ + – ] Знищений ЗС РФ літак Ан-225 "Мрія" [ + – ] Знищений ЗС РФ літак Ан-225 "Мрія" [ + – ] Знищений ЗС РФ літак Ан-225 "Мрія" [ + – ] Знищений ЗС РФ літак Ан-225 "Мрія"

Нагадаємо, інформація про знищення Ан-225 "Мрія" з'явилася 27 лютого. За даними "Укроборонпрому", найбільший у світі транспортний літак обстріляли російські війська на території аеродрому Гостомеля.

Пізніше український льотчик Дмитро Антонов стверджував, що "Укроборонпром" міг урятувати Ан-225 "Мрія". За словами командира екіпажу, транспортний літак могли перегнати з аеродрому Гостомеля в безпечне місце ще до початку повномасштабної війни.