Есть пострадавшие: глава Полтавской ОВА раскрыл детали обстрелов области ВС РФ

Точное количество раненых и, возможно, даже погибших на данный момент устанавливается.

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В результате ночных и утренних ракетных ударов по Полтаве и Кременчугу повреждены инфраструктурные объекты и есть пострадавшие, а возможно, даже и погибшие. Об этом во время телемарафона сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"Эта ночь была неспокойной на Полтавщине. После часа ночи не менее четырех ракет упали на объекты инфраструктуры Полтавы. На данный момент нет пострадавших и погибших. На этих объектах работают спасатели. Что касается Кременчуга, то в шесть часов утра не менее трех самолетов нанесли удары по промышленным объектам города. Есть пожар, работают спасатели. Кроме этого, предварительная информация такова, что есть пострадавшие и, возможно, погибшие. Позже будем иметь более детальную информацию", – заявил чиновник.

Он также предупредил граждан не игнорировать воздушные тревоги, поскольку, по его словам, за последние пару недель количество людей, которые спускаются в убежище, значительно снизилась. Такое легкомыслие, уверен Лунин, недопустимо.

Есть уточнения и по Днепру. По словам спикера ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгении Дудки, в городе сбили четыре ракеты и один беспилотник. Оккупанты попали в один из объектов инфраструктуры. В областном центре разрушены три здания и восемь единиц техники. В результате обстрелов возник пожар, его ликвидировали. Два человека получили ранения.

Пока украинцев призывают не обнародовать места попадания ракет, Минобороны РФ уже отчиталось о том, куда именно прилетели "подарки" этими ночью и утром. В ведомстве утверждают, что ВС РФ нанесли ракетный удар по хранилищам с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а также по военным аэродромам в городах Полтава и Днепр.

Напомним, накануне в Белгороде прогремели взрывы на нефтебазе, в чем РФ сразу же обвинила украинскую армию. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил заявления российских властей о том, что нефтебазу в Белгороде атаковали украинские вертолеты.