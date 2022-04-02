Є постраждалі: голова Полтавської ОВF розкрив деталі обстрілів області ЗС РФ

Точну кількість поранених і, можливо, навіть загиблих наразі встановлюють.

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Внаслідок нічних та ранкових ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку пошкоджено інфраструктурні об'єкти і є постраждалі, а можливо, навіть загиблі. Про це під час телемарафону повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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"Ця ніч була неспокійною на Полтавщині. Після першої ночі щонайменше чотири ракети впали на об'єкти інфраструктури Полтави. На цей час немає постраждалих і загиблих. На цих об'єктах працюють рятувальники. Щодо Кременчука, то о шостій ранку не менш як три літаки завдали ударів по промислових об'єктах міста. Є пожежа, працюють рятувальники. Крім цього, попередня інформація така, що є постраждалі та, можливо, загиблі. Пізніше матимемо детальнішу інформацію", — заявив чиновник.

Він також попередив громадян не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки, за його словами, за останні кілька тижнів кількість людей, які спускаються в укриття, значно знизилася. Така легковажність, упевнений Лунін, є неприпустимою.

Є уточнення і по Дніпру. За словами речниці ДСНС України в Дніпропетровській області Євгенії Дудки, в місті збили чотири ракети та один безпілотник. Окупанти влучили в один з об'єктів інфраструктури. В обласному центрі зруйновано три будівлі та вісім одиниць техніки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, її ліквідували. Двоє людей отримали поранення.

Поки українців закликають не оприлюднювати місця попадання ракет, Міноборони РФ вже звітувало про те, куди саме прилетіли "подарунки" вночі та вранці. У відомстві стверджують, що ЗС РФ завдали ракетного удару по сховищах з бензином та дизельним паливом Кременчуцького нафтопереробного заводу, а також по військових аеродромах у містах Полтава та Дніпро.

Нагадаємо, напередодні в Бєлгороді прогриміли вибухи на нафтобазі, в чому РФ одразу ж звинуватила українську армію. Зі свого боку президент України Володимир Зеленський не підтвердив заяви російської влади про те, що нафтобазу в Бєлгороді атакували українські вертольоти.