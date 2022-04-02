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Военный Фокус Российско-украинская война

Взрывы и минометные очереди: в Энергодаре оккупанты обстреляли мирных жителей (видео)

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энергодар
Фото: Скриншот | После начала обстрелов люди начали в панике разбегаться

На данный момент известно о четырех пострадавших жителях Энергодара. Они госпитализированы с травмами и тяжелыми ожогами.

Российские военные обстреляли жителей Энергодара, которые вышли на мирный протест против оккупации к ДК "Современник". Около 11:40 город, где находится крупнейшая в Европе АЭС, сотрясла серия громких взрывов, из-за чего сработала сигнализация на авто даже в отдаленных от эпицентра районах, сообщает "Энергоатом".

По информации источника, сначала россияне наблюдали за людьми, вышедшими в поддержку Украины, а когда митингующие стали расходиться, подъехали автозаки, куда энергодарцев начали паковать насильно.

Обстрел мирных жителей в Энергодаре

Через несколько минут после этого прогремели взрывы, а оккупанты начали обстреливать из минометов мирных жителей, из-за чего те в панике бросились бежать.

На данный момент есть информация о четырех пострадавших. Людей с травмами и тяжелыми ожогами госпитализировали. Местные медики делают все возможное, чтобы помочь, несмотря на практические полное отсутствие лекарств и материалов. Некоторых раненых уже сегодня отпустят домой после оказания максимальной помощи.

После случившегося оккупанты взялись глушить связь в городе.

Разгон митинга с еще одного ракурса

"Пропал проводной интернет, телефонные звонки также невозможны. Рашисты действуют так, чтобы мир не узнал их преступлений против мирных энергодарцев! В частности, сегодняшние взрывы и массированные обстрелы невиновных людей", – говорится в сообщении.

энергодар
Жители города не устают повторять, что Энергодар – это Украина
Фото: Фото: Пресс-служба Энергоатома

Напомним, 19 марта в Энергодаре был похищен заместитель городского головы Иван Самойдюк. На следующий день жители города вышли с требованием к оккупантам освободить его.

Мы также писали, что российская певица Юлия Чичерина, известная своей поддержкой "ДНР" и "ЛНР", сорвала с мэрии города Энергодара украинский флаг. Украинские правоохранители начали расследование против нее за надругательство над государственным флагом и посягательство на территориальную целостность страны.