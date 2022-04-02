Вибухи та мінометні черги: в Енергодарі окупанти обстріляли мирних жителів (відео)

На даний момент відомо про чотирьох постраждалих жителів Енергодару. Вони госпіталізовані з травмами та тяжкими опіками.

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Російські військові обстріляли жителів Енергодару, які вийшли на мирний протест проти окупації до БК "Сучасник". Близько 11:40 місто, де розташована найбільша в Європі АЕС, струсонула серія гучних вибухів, через що спрацювала сигналізація на авто навіть у віддалених від епіцентру районах, повідомляє "Енергоатом".

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За інформацією джерела, спочатку росіяни спостерігали за людьми, які вийшли на підтримку України, а коли мітингувальники вже розходились, під'їхали автозаки, куди енергодарців почали пакувати насильно.

[ + – ] Обстріл мирних жителів в Енергодарі

За кілька хвилин після цього пролунали вибухи, а окупанти почали обстрілювати з мінометів мирних жителів, через що ті в паніці кинулися тікати.

На даний момент є інформація про чотирьох постраждалих. Людей із травмами та тяжкими опіками госпіталізували. Місцеві медики роблять все можливе, щоб допомогти, незважаючи на практично повну відсутність ліків та матеріалів. Деяких поранених вже сьогодні відпустять додому після максимальної допомоги.

Після того, що сталося, окупанти взялися глушити зв'язок у місті.

[ + – ] Розгін мітингу з ще одного ракурсу

"Пропав дротовий інтернет, телефонні дзвінки також неможливі. Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців! Зокрема, сьогоднішні вибухи та масовані обстріли невинних людей", – йдеться у повідомленні.

[ + – ] Жителі міста не втомлюються повторювати, що Енергодар – це Україна Фото: Фото: Прес-служба Енергоатому

Нагадаємо, 19 березня в Енергодарі було викрадено заступника міського голови Івана Самойдюка. Наступного дня мешканці міста вийшли з вимогою до окупантів звільнити його.

Ми також писали, що російська співачка Юлія Чичеріна, відома підтримкою "ДНР" і "ЛНР", зірвала з мерії міста Енергодара український прапор. Українські правоохоронці розпочали розслідування проти неї за наругу над державним прапором та зазіхання на територіальну цілісність країни.