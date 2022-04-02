Роженица подтвердила, что в разрушенном роддоме в Мариуполе находились гражданские (видео)

Девушка утверждает, что не слышала шума самолетов, но почти сразу после взрывов появились репортеры Associated Press.

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Марианна Вышемирская (Подгурская) опровергла авианалет на роддом в Мариуполе, но подтвердила, что внутри находились гражданские. Она дала интервью российской журналистке Кристине Мельниковой, которая ведет Телеграм-канал "Барби на войнушке".

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Ролик появился на YouTube-канале Дениса Селезнева. Стоит отметить, что видеоряд состоит из нескольких "кусков" — речь девушки часто прерывается, заметны места "склейки" кадров при помощи монтажа. Мужской голос за кадром задает вопросы и вносит свои уточнения. Не отдельных видеофрагментах девушка позирует с мужем и ребенком или держит дочь сама, сидя на диване.

Марианна рассказала, что до войны жила в городе Макеевка под Донецком, а в 2020-м году вместе с мужем поселилась в Мариуполе. 6 марта она при помощи супруга отправилась в печально известный роддом.

[ + – ] Марианна Вышемирская с мужем Юрием и ребенком Фото: Скриншот

По словам девушки, в учреждении работал один генератор, который питал ИВЛ-аппараты для детей. Мужья пациенток разместились жить в подвале здания, а во дворе организовали полевую кухню, где готовили еду из продуктов, принесенных горожанами. То есть, перед обстрелом в здании находились мирные граждане: беременные, роженицы, посетители и медперсонал.

"Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и просили "Дайте еды". А им говорят, ну какой же еды, это все для беременных. А они говорят, мы пять дней ничего не ели, у нас нет сообщения, нам ничем не помогают. И они забрали нашу еду. Говорят, ну, приготовите еще".

Девушка уверяет, что накануне обстрела в роддоме было спокойно, выстрелов не было слышно. В промежутке между первым и вторым взрывом она набросила на себя одеяло, чтобы защититься, несмотря на это получила несколько рассечений осколками стекла в области носа, губы и лба. После попадания второго "снаряда" людей эвакуировали в подвал.

"Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет… Сказали, что авианалета не было. То есть подтвердилось наше мнение, мы не слышали, они тоже не слышали. Они сказали, что это прилетел снаряд откуда-то из другого места… [попадание] было между роддомом и женской консультацией", — говорит Марианна в интервью. — "После того, как прозвучали эти два взрыва, не было больше никаких взрывов".

По ее словам, спустя несколько минут после второго взрыва появились военные и начали эвакуацию. Один из людей в каске якобы снимал происходящее на камеру, что вызвало возмущение окружающих. Муж девушки пришел к выводу, что на месте присуствовали корреспонденты информационного агентства Associated Press.

"Они появились сразу, потому что те фото, которые я увидела, когда я уже попала в спокойную ситуацию, я поняла, что вообще происходит. Сказали, что я на кушетке там с одеялом лежу в другой одежде. Это была не я. Это была девочка, которая погибла. Ее выносили первой, потому что она в самом тяжелом состоянии была", — заявила Марианна.

Девушка добавила, что те же люди пришли к ней в больницу и принялись расспрашивать. Она сообщила, что авианалета не было, а потом якобы не смогла найти это интервью в Интернете.

Cудя по аккаунту Марианны Вышемирской в Instagram, она с 2013 года ведет бьюти-блог. На нескольких фотографиях указан геотег Макеевского инженерно-строительного Института — в 2004 году его переименовали в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры, здесь она, вероятно, училась. Один из последних постов, опубликованный 24 февраля, посвящен укрытиям в Мариуполе.

Как выяснила "КП в Украине", в Донецке Марианна работала в модельном агентстве L`Fashion Models, участвовала в показах одежды и съемках рекламы. Несколько фотографий подтверждают, что девушка была беременной.

Российское издание "Комсомольская правда" назвало бомбардировку роддома в Мариуполе постановкой, а Марианну — актриссой. В материале утверждается, что на всех фотографиях фигурирует одна и та же беременная девушка, которая переодевалась и перекрашивалась. Слова Марианны Вышемирской эти заявления полностью опровергают.

В своем Телеграм-канале Кристина Мельникова утверждает, что это она вместе с коллегой (голос слышно за кадром) записала интервью с Марианной, то же указано в описании видео на YouTube. Журналистка является корреспондентом российских агентств EurAsia Daily и REGNUM, писала о событиях на Донбассе и в Сирии. Сайт "Миротворец" называет ее пропагандисткой, обвиняет в незаконном пересечении границы Украины, посещении Крыма и ОРДЛО, сотрудничестве с террористическими группировками.

Ранее стало известно, что девушка Марианна, эвакуированная из роддома в Донецке, родила ребенка на следующий день после бомбежки, 10 марта. По информации журналистки Ольги Токарюк, роженица стала мамой здоровой девочки.

10 марта Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал обстрел роддома в Мариуполе российскими войсками. Он заявил, что в здании разместились бойцы украинского батальона "Азов".