Породілля підтвердила, що у пологовому будинку в Маріуполі знаходилися цивільні (відео)

Дівчина стверджує, що не чула шуму літаків, але майже одразу після вибухів з'явилися репортери Associated Press.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Маріанна Вишемирська (Підгурська) спростувала авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі, але підтвердила, що всередині знаходилися цивільні. Вона дала інтерв'ю російській журналістці Крістіні Мельниковій, яка веде Телеграм-канал "Барбі на війні".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ролик з'явився на YouTube-каналі Дениса Селезньова. Варто зазначити, що відеоряд складається з кількох "шматків" — мова дівчини часто переривається, помітні місця "склейки" кадрів за допомогою монтажу. Чоловічий голос за кадром ставить запитання та вносить свої уточнення. Не в окремих відеофрагментах дівчина позує з чоловіком і дитиною або тримає дочку сама, сидячи на дивані.

Маріанна розповіла, що до війни жила у місті Макіївка під Донецьком, а у 2020-му році разом із чоловіком оселилася у Маріуполі. 6 березня вона за допомогою чоловіка вирушила до сумнозвісного пологового будинку.

[ + – ] Маріанна Вишемирська з чоловіком Юрієм та дитиною Фото: Скриншот

За словами дівчини, в установі працював один генератор, який живив ШВЛ-апарати для дітей. Чоловіки пацієнток розмістилися жити у підвалі будівлі, а у дворі організували польову кухню, де готували їжу із продуктів, принесених городянами. Тобто перед обстрілом у будівлі перебували мирні громадяни: вагітні, породіллі, відвідувачі та медперсонал.

"Військові нічим не допомагали. Військові прийшли якось і просили "Дайте їжі". А їм кажуть, ну якої ж їжі, це все для вагітних. А вони кажуть, ми п'ять днів нічого не їли, у нас немає повідомлення, нам нічим не допомагають. І вони забрали нашу їжу. Кажуть, ну, приготуйте ще".

Дівчина запевняє, що напередодні обстрілу у пологовому будинку було спокійно, пострілів не було чути. У проміжку між першим і другим вибухом вона накинула на себе ковдру, щоб захиститися, незважаючи на це, отримала кілька розсічень осколками скла в області носа, губи та чола. Після влучення другого "снаряду" людей евакуювали до підвалу.

"Ми потім почали обговорювати, чи був авіаналіт... Сказали, що авіанальоту не було. Тобто підтвердилася наша думка, ми не чули, вони теж не чули. Вони сказали, що це прилетів снаряд десь з іншого місця... [потрапляння] було між пологовим будинком та жіночою консультацією", — каже Маріанна в інтерв'ю. — "Після того, як пролунали ці два вибухи, не було більше жодних вибухів".

За її словами, через кілька хвилин після другого вибуху з'явилися військові та розпочали евакуацію. Один із людей у касці нібито знімав те, що відбувається на камеру, що викликало обурення оточуючих. Чоловік дівчини дійшов висновку, що на місці були присутні кореспонденти інформаційного агентства Associated Press.

"Вони з'явилися відразу, бо ті фото, які я побачила, коли я вже потрапила у спокійну ситуацію, я зрозуміла, що взагалі відбувається. Сказали, що я на кушетці там з ковдрою лежу в іншому одязі. Це була не я, а дівчинка, яка загинула. Її виносили першою, бо вона у найтяжчому стані була", — заявила Маріанна.

Дівчина додала, що ті ж люди прийшли до неї в лікарню і почали розпитувати. Вона повідомила, що авіанальоту не було, а потім нібито не змогла знайти це інтерв'ю в Інтернеті.

Судячи з облікового запису Маріанни Вишемирської в Instagram, вона з 2013 року веде б'юті-блог. На кількох фотографіях вказано геотег Макіївського інженерно-будівельного Інституту — 2004 року його перейменували на Донбаську національну академію будівництва та архітектури, тут вона, мабуть, навчалася. Один із останніх постів, опублікований 24 лютого, присвячений укриттям у Маріуполі.

Як з'ясувала "КП в Україні", у Донецьку Маріанна працювала у модельному агентстві L`Fashion Models, брала участь у показах одягу та зйомках реклами. Декілька фотографій підтверджують, що дівчина була вагітною.

Російське видання "Комсомольська правда" назвало бомбардування пологового будинку в Маріуполі постановкою, а Маріанну — акторкою. У матеріалі стверджується, що на всіх фотографіях фігурує та сама вагітна дівчина, яка переодягалася і перефарбовувалась. Слова Маріанни Вишемирської ці заяви повністю заперечують.

У своєму Телеграм-каналі Крістіна Мельникова стверджує, що це вона разом із колегою (голос чутно за кадром) записала інтерв'ю з Маріанною, те ж зазначено в описі відео на YouTube. Журналістка є кореспондентом російських агентств EurAsia Daily та REGNUM, писала про події на Донбасі та в Сирії. Сайт "Миротворець" називає її пропагандисткою, звинувачує у незаконному перетині кордону України, відвідуванні Криму та ОРДЛО, співпраці з терористичними угрупованнями.

Раніше стало відомо, що дівчина Маріанна, евакуйована з пологового будинку в Донецьку, народила дитину наступного дня після бомбардування, 10 березня. За інформацією журналістки Ольги Токарюк, породілля стала мамою здорової дівчинки.

10 березня Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав обстріл пологового будинку в Маріуполі російськими військами. Він заявив, що у будівлі розмістилися бійці українського батальйону "Азов".