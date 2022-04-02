Ракету под Белгородом выпустили с территории России, — CIT

Журналисты определили место падения ракеты и утверждают, что ее запустили с востока или с северо-востока, иначе говоря, с территории России.

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Предполагаемая "украинская" ракета, которая 1 апреля взорвалась возле села Никольское Белгородского района РФ, пришла с территории России. Случилось это уже после возможного появления в небе над Белгородом украинских вертолетов. Об этом сообщают журналисты-расследователи из группы Conflict Intelligence Team (CIT) в своем Telegram-канале.

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Место падения ракеты установлено в точности, а по направлению съемки определили, что снаряд был выпущен с востока или с северо-востока, иначе говоря, с территории России.

Более того, представители CIT убеждены, что ракета была крылатой, возможно, 9М728 ОТРК "Искандер-М", но это не точно. На вооружении ВСУ, как известно, подобного оружия нет.

Сотрудники журналисткой группы допускают, что предполагаемый запуск с территории РФ не был злонамеренной провокацией. Судя по всему, произошла ошибка наведения или же снаряд сбился с траектории.

Более того, 1 апреля появилась информация о пожаре, который произошел на нефтебазе компании "Роснефть" в Белгороде. Местное руководство утверждает, что нефтебаза подверглась авиаудару двух вертолетов, якобы летевших в городе на низкой высоте и прилетевших из Украины.

Совет нацбезопасности Украины опроверг причастность Киева к пожару. В беседе с западными журналистами президент Украины Владимир Зеленский не дал прямого ответа на этот вопрос и, вместе с тем, не подтвердил сообщения российской прессы о появлении украинских вертолетов в Белгороде.