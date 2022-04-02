Ракету під Бєлгородом випустили з території Росії, — CIT

Журналісти визначили місце падіння ракети та стверджують, що її запустили зі сходу або з північного сходу, інакше кажучи, з території Росії.

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Імовірна "українська" ракета, яка 1 квітня вибухнула біля села Микільське Бєлгородського району РФ, летіла з території Росії. Сталося це вже після можливої появи у небі над Бєлгородом українських гелікоптерів. Про це повідомляють журналісти-розслідувачі з групи Conflict Intelligence Team (CIT) у своєму Telegram-каналі.

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Місце падіння ракети встановлено точно, а за напрямком зйомки визначили, що снаряд був випущений зі сходу або з північного сходу, інакше кажучи, з території Росії.

Більше того, представники CIT переконані, що ракета була крилатою, можливо, 9М728 ОТК "Іскандер-М", але це не точно. На озброєнні ЗСУ, як відомо, такої зброї немає.

Співробітники журналістської групи припускають, що запуск із території РФ не був зловмисною провокацією. Зважаючи на все, сталася помилка наведення або ж снаряд збився з траєкторії.

Більше того, 1 квітня з'явилася інформація про пожежу, що сталася на нафтобазі компанії "Роснефть" у Бєлгороді. Місцеве керівництво стверджує, що нафтобаза зазнала авіаудару двох вертольотів, які нібито летіли в місті на низькій висоті та прилетіли з України.

Рада нацбезпеки України спростувала причетність Києва до пожежі. У бесіді із західними журналістами президент України Володимир Зеленський не дав прямої відповіді на це питання і, водночас, не підтвердив повідомлення російської преси про появу українських гелікоптерів у Бєлгороді.