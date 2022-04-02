В освобожденных районах под Києвом вводится комендантский час со 2 по 5 апреля

Жителям освобожденных городов советуют не спешить возвращаться домой, пока проводится зачистка и разминирование территории, где прежде орудовали россияне.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На территории Киевской области, из которой ВСУ выгнали российских оккупантов, с 9 вечера до 6 утра будет действовать комендантский час со 2 по 3 апреля. В Броварском, Вышгородском и Бучанском районах такой режим продлится до 5 апреля. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В течение этого времени в упомянутом регионе категорически запрещено находиться на улицах, в общественных местах, либо пользоваться транспортом. Делается это с тем, чтобы зачистить и разминировать территории, где прежде орудовали российские войска.

Глава Киевской ОВА советует гражданам не выходить на улицы в указанное время, за исключением случаев, когда раздается сигнал тревоги и нужно спешно зайти в укрытие. Это в особенности важно для жителей населенных пунктов, которые недавно освободили от российских "завоевателей".

"Теперь важно убрать последствия российской агрессии – зачистить и разминировать территории. Не пытайтесь сейчас возвращаться в эти населенные пункты. Оставшиеся дома жители — не выходите на улицу. Позвольте специалистам деблокировать объекты инфраструктуры", — обратился к местным жителям чиновник.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ освободили 30 населенных пунктов. Вместе с тем, он предупреждает, что российское военное командование вводит резервы из Курской области, но все же, по его словам, в этом нет непосредственной угрозы ни Киеву, ни Сумам, ни Чернигову.