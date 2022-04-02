У звільнених районах під Києвом запроваджується комендантська година з 2 по 5 квітня

Жителям звільнених міст радять не поспішати повертатися додому, допоки проводиться зачистка та розмінування території, де раніше орудували росіяни.

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На території Київської області, з якої ЗСУ вигнали російських окупантів, із 9 вечора до 6 ранку діятиме комендантська година з 2 по 3 квітня. У Броварському, Вишгородському та Бучанському районах такий режим триватиме до 5 квітня. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram-каналі.

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Протягом цього часу в згаданому регіоні категорично заборонено перебувати на вулицях, у громадських місцях або користуватися транспортом. Робиться це для того, щоб зачистити і розмінувати території, де раніше орудували російські війська.

Глава Київської ОВА радить громадянам не виходити на вулиці у вказаний час, за винятком випадків, коли лунає сигнал тривоги і потрібно терміново зайти в укриття. Це особливо важливо для жителів населених пунктів, які нещодавно звільнили від російських "завойовників".

"Тепер важливо прибрати наслідки російської агресії — зачистити і розмінувати території. Не намагайтеся зараз повертатися в ці населені пункти. Жителі, які залишилися, — не виходьте на вулицю. Дозвольте фахівцям деблокувати об'єкти інфраструктури", — звернувся до місцевих жителів чиновник.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ звільнили 30 населених пунктів. Водночас він попереджає, що російське військове командування вводить резерви з Курської області, але все ж таки, за його словами, у цьому немає безпосередньої загрози ні Києву, ні Сумам, ні Чернігову.