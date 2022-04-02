Зеленский с Путиным могут встретиться в Стамбуле или Анкаре, — Арахамия

По словам нардепа сейчас важно проработать те вопросы, которые Украина уже озвучила на переговорах, и готовить будущую встречу президентов.

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Давид Арахамия, руководитель украинской делегации, которая ведет переговоры с российской стороной, высказался о том, что личная встреча президентов Украины и РФ может состояться в ближайшее время на территории Турции — в Стамбуле или Анкаре. Об этом Арахамия заявил в эфире национального телемарафона.

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"Мы готовимся к этому — это главное — они подтвердили наш тезис, что драфт документов (черновой вариант) уже практически составлен, чтобы можно было начать непосредственную консультацию между лидерами двух стран, то есть между президентами Украины и России", — заявил Арахамия.

По его словам, сейчас стоит задача как можно быстрее проработать финальную стадию не самого документа, а вопросов, которые украинская сторона уже озвучила, и готовить встречу президентов.

В беседе с журналистами чиновник сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного звонка сообщил о готовности организовать встречу. Пока еще не согласованы ни ее дата, ни место, но весьма вероятно, что встреча пройдет в Анкаре или Стамбуле.

Арахамия намекнул, что делегации в формате рабочих групп работают над предварительной версией компромиссных предложений, которые обсудят президенты.

Ранее Фокус сообщал, что турецкий президент в беседе с журналистами заявил, что Зеленский может встретиться с Путиным в Стамбуле. Эрдоган выразил надежду, что на этих переговорах будут обсуждаться конкретные шаги относительно Крыма и Донбасса.