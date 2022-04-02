Зеленський із Путіним можуть зустрітися у Стамбулі чи Анкарі, — Арахамія

За словами нардепа, зараз важливо опрацювати ті питання, які Україна вже озвучила на переговорах, і готувати майбутню зустріч президентів.

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Давид Арахамія, керівник української делегації, яка веде переговори з російською стороною, висловився про те, що особиста зустріч президентів України та РФ може відбутися найближчим часом на території Туреччини — у Стамбулі чи Анкарі. Про це Арахамія заявив в ефірі національного телемарафону.

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"Ми готуємося до цього — це головне — вони підтвердили нашу тезу, що драфт документів (чорновий варіант) вже практично складено, щоб можна було розпочати безпосередню консультацію між лідерами двох країн, тобто між президентами України та Росії", — заявив Арахамія.

За його словами, зараз стоїть завдання якнайшвидше опрацювати фінальну стадію не самого документа, а питань, які українська сторона вже озвучила, і готувати зустріч президентів.

У розмові з журналістами урядовець повідомив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонного дзвінка повідомив про готовність організувати зустріч. Поки що не узгоджені ні її дата, ні місце, але ймовірно, що зустріч пройде в Анкарі або Стамбулі.

Арахамія натякнув, що делегації у форматі робочих груп працюють над попередньою версією компромісних пропозицій, які обговорять президенти.

Раніше Фокус повідомляв, що турецький президент у розмові з журналістами заявив, що Зеленський може зустрітися із Путіним у Стамбулі. Ердоган висловив сподівання, що на цих переговорах обговорюватимуться конкретні кроки щодо Криму та Донбасу.