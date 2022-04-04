Путин провалил все 3 цели, ради которых развязал войну в Украине, — Блинкен

Госсекретарь США считает, что Кремль полностью провалил попытки захватить Украину, включая Киев

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Россия полностью провалила все 3 своих основных цели, ради которых Владимир Путин развязал войну против Украины. Первоначальные планы России захватить всю Украину обреклись на провал. Поэтому российская армия, вероятно, перегруппировывается на восток страны. Однако остается риск ракетных ударов по Киеву. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу "NBC".

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3 главных цели, которые России не удалось достичь

Подчинить Украину, лишить ее суверенитета и независимости и утвердить на ее территории пророссийскую власть.

Расколоть Запад.

Разделить НАТО.

"Украина теперь более сплоченная. Суверенная, независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на сцене. Мощь России на самом деле сильно уменьшилась. Армия сильно отстала. Его экономика шатается", — сказал Блинкен.

Госсекретарь США считает, что исход войны зависит от украинского народа и президента Владимира Зеленского. Он добавил, что США поддержат все, что Украина захочет сделать, чтобы закончить военные действия на своей территории. Блинкен также отметил, что возможность снятия с санкций с России может быть, если Украина и Россия достигнут мирного соглашения или будет видна возможность окончания войны.

"Цель санкций – не в том, чтобы оставаться там бесконечно, а в том, чтобы изменить поведение России", — сказал он.

Напомним, 4 апреля британская разведка выяснила, что Мариуполь, вероятно, является главной целью российской армии. По данным ведомства, украинские военные продолжают контролировать центральный части города и ведут с вражескими войсками тяжелые бои.

По информации Генерального штаба Украины, в России проводится скрытая мобилизация мужчин для войны в Украине. Солдатов завлекают информацией о том, что они смогут улучшить свое "финансовое положение" путем мародерства. Всего планируют мобилизировать до 60 тысяч россиян.