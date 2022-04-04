Путін провалив усі 3 цілі, заради яких розв'язав війну в Україні, — Блінкен

Держсекретар США вважає, що Кремль повністю провалив спроби захопити Україну, враховуючи Київ.

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Росія повністю провалила всі 3 основні цілі, заради яких Володимир Путін розв'язав війну проти України. Початкові плани Росії захопити всю Україну приреклися на провал. Тому російська армія, ймовірно, перегруповується на схід країни. Проте лишається ризик ракетних ударів по Києву. Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC.

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3 головні цілі, яких Росії не вдалося досягти

підпорядкувати Україну, позбавити її суверенітету та незалежності та затвердити на її території проросійську владу;

розколоти Захід;

розділити НАТО.

"Україна тепер більш згуртована. Суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені. Потужність Росії насправді сильно зменшилася. Армія сильно відстала. Його економіка хитається", — сказав Блінкен.

Держсекретар США вважає, що результат війни залежить від українського народу та президента Володимира Зеленського. Він додав, що США підтримають усе, що Україна захоче зробити, щоби закінчити воєнні дії на своїй території. Блінкен також зазначив, що можливість зняття санкцій з Росії може бути, якщо Україна і Росія досягнуть мирної угоди або буде бачити можливість закінчення війни.

"Мета санкцій — не в тому, щоб залишатися там нескінченно, а в тому, щоб змінити поведінку Росії", — сказав він.

Нагадаємо, 4 квітня британська розвідка з'ясувала, що Маріуполь, ймовірно, є головною метою російської армії. За даними відомства, українські військові продовжують контролювати центральну частину міста та ведуть з ворожими військами важкі бої.

За інформацією Генерального штабу України, у Росії проводиться прихована мобілізація чоловіків для війни в Україні. Солдатів залучають інформацією про те, що вони зможуть покращити своє "фінансове становище" шляхом мародерства. Загалом планують мобілізувати до 60 тисяч росіян.