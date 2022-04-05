США тайно испытали гиперзвуковую ракету, чтобы не создавать напряжения с Россией, — CNN

По информации журналистов, гиперзвуковая ракета была запущена после того, как Россия заявила, что нанесла удар таким типом вооружения по военному объекту в Украине.

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США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете. Американские власти хотели избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, поскольку президент США Джо Байден собирался прилететь в Европу. Гиперзвуковая ракета была запущена после того, как Россия заявила, что нанесла такой тип вооружения по военному объекту в Украине. Об этом сообщает американский телеканал "CNN" со ссылкой на источник в Минобороны США.

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По информации журналистов, ракета HAWS была запущенна с бомбардировщика B-52 на западном побережье США. Это первые успешные испытания системы Lockheed Martin: ускорительный двигатель разгонял ракету до высокой скорости, после чего воздушно-реактивный двигатель зажигал ракету и разгонял ее до гиперзвуковой скорости 5 Маха (6125 км/час — Ред.) и выше. Чиновник рассказал, что ракета пролетала на высоте около 19,812 км. на расстоянии более 482 км.

Запуск ракеты состоялся после того, как Минобороны России заявило о запуске ракеты "Кинжал" по территории Ивано-Франковской области. Журналисты отмечают, что российская ракета "Кинжал" является версией баллистической ракеты "Искандер". Это вариант устоявшийся технологии, а не революции в гиперзвуковом оружии.

В свою очередь, Америка испытала сложный воздушно-реактивный двигатель, а ракета HAWS не имеет боеголовки. Вместо этого полагается на кинетическую энергию для поражения цели.

Напомним, 19 марта в Министерстве обороны РФ заявили, что нанесли удар по складу боеприпасов в Ивано-Франковской области гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Ее целью было поражение подземного состава ракет и авиационных припасов украинских войск.

20 марта официальные лица США подтвердили удар России ракетой такого типа. По их словам, цель запуска — сигнал Западу о возможностях российской техники и испытание нового оружия.